Diese Gelsenkirchener Ärzte impfen auch an Adventssamstagen

Vorweihnachtsgeschenke in Form von Covid-19-Schutzimpfungen verteilen vier Gelsenkirchener Praxen auch an den Adventssamstagen.

Gelsenkirchen. Bei der Impfaktion an den Adventssamstagen beteiligen sich auch vier Hausarztpraxen aus Gelsenkirchen. Wo es Termine gibt, finden Sie hier.

Fast 50.000 Impfungen gegen Covid-19 verteilten die niedergelassenen Ärzte in Westfalen-Lippe am ersten Adventssamstag bei ihren Spezialöffnungen. Auch vier Gelsenkirchener Praxen machen mit bei der Aktion „Adventsimpfen“ der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe. Alle vier Praxen werden auch an den folgenden drei Adventssamstagen, also am 4., 11. und 18. Dezember mit der schützenden Spritze bereit stehen. Allerdings müssen Interessierte sich im Vorfeld dazu anmelden, damit die Praxis planen kann. [Zum Thema: Warum der Aufbau des Impfzentrums so lange dauert]

Nur nach vorheriger Anmeldung möglich

Geimpft wird hier:

In der Feldmark in der Gynäkologie-Praxis Dr. Martina Spitz und Annette Nordsiek-Mengede, Feldmarkstraße 109. Anmeldung telefonisch unter 0209 495959 oder per Email an info@rosenpraxis-gyn.de.

in der Gynäkologie-Praxis Dr. Martina Spitz und Annette Nordsiek-Mengede, Feldmarkstraße 109. Anmeldung telefonisch unter 0209 495959 oder per Email an info@rosenpraxis-gyn.de. In der Altstadt in der Praxis für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Dr. Paul Berlage, Weberstr. 57. Auch hier wird um Anmeldung gebeten, und zwar unter Telefon 0209 26046 .

in der Praxis für Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie Dr. Paul Berlage, Weberstr. 57. Auch hier wird um Anmeldung gebeten, und zwar unter Telefon 0209 26046 . In Horst impfen samstags die Allgemeinmediziner Dr. Winfried Reinhardt und Dr. Thanh Danh Vo an der Essener Str. 12. Anmeldung unter Telefon 0209 3617790 oder per Email an info@hiz-gelsenkirchen.de

impfen samstags die Allgemeinmediziner Dr. Winfried Reinhardt und Dr. Thanh Danh Vo an der Essener Str. 12. Anmeldung unter Telefon 0209 3617790 oder per Email an info@hiz-gelsenkirchen.de In Erle steht der Allgemeinmediziner und Diabetologe Valentin Borcea an der Neustr. 6 bereit. Anmeldungen werden unter Telefon 0209 72512 oder per Email an verordnungen@praxis-borcea.de entgegengenommen.

Mit Impfpass, Krankenkarte und unbedingt fieber- und symptomfrei

Impfwillige müssen zum Termin ihren Impfausweis und die Krankenversicherungskarte sowie möglichst das ausgefüllte Aufklärungsmerkblatt und den Anamnesebogen (zu finden unter corona-kvwl.de) mitbringen. Geimpft wird allerdings nur, wer fieberfrei und ohne Erkältungssymptome kommt.

