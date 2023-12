Diese Einschränkungen gibt es auf der Kurt-Schumacher-Straße

Gelsenkirchen. Bauarbeiten und Grünschnitt: Auf einer von Gelsenkirchens wichtigsten Straßen kommt es bald zu Einschränkungen. Das sollten Autofahrer beachten.

Einschränkungen auf einer von Gelsenkirchens wichtigsten Straßen – und das schon in der kommenden Woche und gleich über mehrere Tage: Auf der Kurt-Schumacher-Straße, im Kreuzungsbereich Emil-Zimmermann-Allee, wurden weitere erhebliche Mängel an den Gleisen der Straßenbahn festgestellt, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Diese Mängel müssen sofort repariert werden. Daher wird von Dienstag, 12. Dezember, bis Donnerstag, 14. Dezember, nochmals auf der Kurt-Schumacher-Straße der rechte Linksabbieger in Fahrtrichtung Kreisverkehr sowie auf der Emil-Zimmermann-Allee in beiden Fahrtrichtungen jeweils eine Fahrspur gesperrt.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt und auf TikTok. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Ab Mittwoch, 13. Dezember, werden auf der Kurt-Schumacher-Straße zwischen Uferstraße und Am Stadthafen in Fahrtrichtung Gelsenkirchen die Straßenbäume beschnitten. Hierzu wird auf der Kurt-Schumacher-Straße während der Arbeiten die rechte Fahrspur gesperrt. Diese Arbeiten finden in der verkehrsärmeren Zeit, nach dem Berufsverkehr, täglich ab 9 Uhr statt und werden voraussichtlich am Freitag, 15. Dezember, abgeschlossen sein.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen