Diese Baustelle in Gelsenkirchen und Dorsten dauert bis 2025

Gelsenkirchen/Dorsten. Der Lippeverband renaturiert einen Bach und repariert eine Brücke. Das hat bis 2025 Folgen für den Verkehr an der Grenze Dorsten-Gelsenkirchen.

Der Bergbau hat auch in den Tiefen von Gelsenkirchen und Dorsten seine Spuren hinterlassen. Im Auftrag der RAG führt der Lippeverband deshalb Reparatur- und Revitalisierungsarbeiten durch, die das natürliche, stetige Gefälle des Rapphofs Mühlenbaches wiederherstellen sollen. Ab dem 11. Juli ist daher die Durchfahrt am Polsumer Weg über die Brücke für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich erst im Frühjahr 2025 abgeschlossen werden.

Bei den Arbeiten wird die Gewässersohle des Baches vertieft, um Bergsenkungen auszugleichen. Um dem standzuhalten, müssen die Fundamente der Dorstener Brücke am Polsumer Weg statisch ertüchtigt werden. Umleitungsstrecken sind über die nördliche und südliche Altendorfer Straße eingerichtet und ausgeschildert. Die Durchführung des gesamten Brückenumbaus – und damit auch die Dauer der Vollsperrung – ist für ein Jahr angesetzt.

Hochwasserschutz in Gelsenkirchen soll durch Arbeiten optimiert werden

Der Lippeverband renaturiert den Bach in zwischen dem Landwirtschaftshof Schulte-Hemming in Dorsten (etwa auf Höhe der Einmündung des Rennbaches in den Rapphofs Mühlenbach) bis zu dem Senkungssee bei der Einmündung des Erdbaches auf Gelsenkirchener Stadtgebiet. Die Vorteile durch die Vertiefung des Baches: Es entstehen naturnahe Auen für Tiere und Pflanzen sowie ein natürlicher Überschwemmungsbereich, der den Hochwasserschutz optimiert. Zudem kann das provisorische Gewässerpumpwerk am Erdbach in Gelsenkirchen neben dem Senkungssee abgebaut werden. So wird der Erdbach wieder natürlich in den Rapphofs Mühlenbach einmünden.

Der Rapphofs Mühlenbach hat seinen Ursprung kurz vor Haus Lüttinghof, wo der Hasseler Mühlenbach und der Picksmühlenbach aufeinander treffen. Nach der Unterquerung der A52 und der Altendorfer Straße auf Gelsenkirchener Gebiet schlängelt sich der Bach weiter Richtung Norden, um dann in Dorsten in die Lippe zu münden. Bereits 2017 startete der Lippeverband mit der ökologischen Verbesserung des Bachs.

