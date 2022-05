Diebstahlversuch: Gelsenkirchener zückt Messer auf Flohmarkt

Gelsenkirchen-Feldmark. Räuberische Erpressung mit einem Messer: Ein Gelsenkirchener landete nach kurzer Flucht von einem Flohmarkt in Polizeigewahrsam.

Räuberische Erpressung mit einem Messer, Sachbeschädigung und Widerstand gegen Polizeibeamte: All das wird einem 21-jährigen Gelsenkirchener vorgeworfen, der am Mittwoch, 4. Mai, nach kurzer Flucht im Polizeigewahrsam landete. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Gelsenkirchener (21) zückt Messer auf Flohmarkt und versucht, eine Tasche zu stehlen

Der Mann war zunächst gegen 2.15 Uhr mit zwei unbekannten Personen am Parkplatz der Trabrennbahn an der Nienhausenstraße in der Feldmark in Streit geraten, wo er versuchte, eine Umhängetasche zu entwenden. ER drohte dabei mit einem Messer.

Als sich ein 58 Jahre alter Gelsenkirchener einmischte, der gerade seinen Flohmarktstand aufbaute und die Polizei per Telefon alarmierte, schlug der 21-Jährige dem Händler das Handy aus der Hand und beschädigte dessen Ware in der Auslage. Danach flüchtete der Gelsenkirchener von dem Parkplatz und über innerstädtische Straßen, ehe er das Fahrzeug an der Hans-Böckler-Allee stoppte.

Bei der Feststellung seiner Personalien leistete der Gelsenkirchener Widerstand, schlug nach den Einsatzkräften und verletzte dabei einen Beamten leicht. Der 21-Jährige landete im Gewahrsam. Ein Drogenvortest fiel positiv aus, deshalb entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

