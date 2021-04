Diebstahlsdelikte: Polizei Gelsenkirchen fahndet nach Mann

Gelsenkirchen-Erle. Die Polizei Gelsenkirchen fahndet öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er hat mutmaßlich in Erle Diebstähle begangen.

Die Polizei fahndet seit Freitag (9. April) öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann, der in Zusammenhang mit Diebstahlsdelikten in Gelsenkirchen-Erle stehen soll.

Demnach sei es Mitte Januar bis Anfang Februar 2021 zu mehreren Diebstählen aus dem Briefkasten einer Firma in Erle gekommen sein. Es wurden unter anderem Firmenpost und ein Fahrzeugschlüssel entwendet. Anschließend wurde nach Polizeiangaben ein Firmenauto gestohlen, mit dem in Erle ein Verkehrsunfall verursacht wurde. Der Fahrer floh, das Auto wurde später in Beckhausen sichergestellt. Mit Hilfe der erlangten Kontodaten der Firma wurden zudem Betrugsdelikte begangen.

Gelsenkirchen: Unbekannter Mann wird gefilmt – Fahndungsfotos nun freigegeben

Die Polizei Gelsenkirchen fahndet nach diesem Mann. Foto: Polizei / Polizei Gelsenkirchen

Ein Bekennerschreiben eines unbekannten Tatverdächtigen landete in der Firmenpost. Der Mann wurde dabei von einer Überwachungskamera gefilmt. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft seien, veranlasste das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung dieser Bilder. Ermittlungen ergaben zudem, dass der Tatverdächtige einen größeren, vermutlich schwarzen Hund besitzen dürfte.

Hinweise können der Polizei Gelsenkirchen unter der 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter der 0209 365 8240 bei der Kriminalwache abgegeben werden.

