Diebstahl in Parfümerie: Fotofahndung der Polizei gestartet

Gelsenkirchen. Wegen eines Diebstahls aus einer Gelsenkirchener Parfümerie fahndet die Polizei jetzt mit Fotos nach den drei mutmaßlichen Tätern.

Mithilfe von Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Gelsenkirchen nach drei Tatverdächtigen in einem Fall von räuberischem Diebstahl in Buer. Die Unbekannten werden verdächtigt, am Mittwoch, 1. März 2023, um 15.10 Uhr Waren aus einer Parfümerie an der Hochstraße eingesteckt und das Geschäft verlassen zu haben, ohne zu bezahlen.

Nach diesen beiden Personen fahndet die Gelsenkirchener Polizei. Sie sollen im März 2023 in einer Parfümerie Artikel gestohlen haben. Foto: Polizei Gelsenkirchen

Eine Zeugin hatte damals noch versucht, die Tatverdächtigen am Hinauslaufen zu hindern und die mitgeführte Tasche ergriffen, in der die unbezahlte Ware war. Jedoch entriss einer der Tatverdächtigen ihr die Tasche wieder, bevor alle Tatverdächtigen in unbekannte Richtung flüchteten. Da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet. Sachdienliche Hinweise zu den abgebildeten, tatverdächtigen Personen erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0209 365 8112 an das Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 an die Kriminalwache

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen