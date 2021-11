Diebstahl in Gelsenkirchen: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Angebliche Handwerker (Symbolbild) haben eine Seniorin in Gelsenkirchen übertölpelt und Schmuck gestohlen.

Gelsenkirchen-Beckhausen. Angebliche Handwerker haben eine Seniorin in Gelsenkirchen übertölpelt und Schmuck gestohlen. Das war die Masche der Täter.

Als Handwerker getarnte Täter haben am Mittwoch, 27. Oktober, eine 81-jährige Seniorin in Gelsenkirchen überlistet und Schmuck gestohlen.

Gelsenkirchen: Täter gaben sich als Mitarbeiter eines Telefon-Unternehmens aus

Der Beutezug ereignete sich am vergangenen Mittwoch um 10.45 Uhr an der Fohlenstraße im Stadtteil Beckhausen. Zwei Unbekannte hatten bei der Seniorin geschellt und sich als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens vorgestellt. Die ältere Dame ließ das Duo in ihre Wohnung.

Nachdem sich die Männer eine Weile im Wohnzimmer aufgehalten hatten, verließen sie die Wohnung wieder. Kurze Zeit später stellte die Gelsenkirchenerin fest, dass mehrere hochwertige Ringe fehlten.

Die beiden Diebe sind circa 38 bis 40 Jahre alt und etwa 1,85 Meter groß. Sie hatten ein gepflegtes Erscheinungsbild, kurze, dunkle Haare und waren dunkel gekleidet.

Zeugenhinweise an: 0209 365 8112 oder 0209 365 8240.

