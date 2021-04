Diebstahl in Bank: Gelsenkirchener Polizei sucht diese Frau

Gelsenkirchen-Altstadt. Die Polizei Gelsenkirchen sucht mit dem Bild aus einer Überwachungskamera nach einer mutmaßlichen Diebin. Das wird der Frau vorgeworfen.

Mit Bildern aus der Überwachungskamera einer Bank sucht die Polizei Gelsenkirchen eine Tatverdächtige nach einem Diebstahl in Gelsenkirchen-Altstadt. Die Tat ereignete sich bereits im Dezember, da alle anderen Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind, hat das Amtsgericht Essen nun die Veröffentlichung der Bilder angeordnet.

Am 21. Dezember 2020 wollte eine Gelsenkirchenerin an einem Geldausgabeautomaten an der Kirchstraße in der Altstadt Bargeld abheben. Sie schob ihre Debitkarte gegen 15.25 Uhr in den Automaten, gab ihre PIN ein und wählte den entsprechenden Betrag aus.

Die Gelsenkirchener Polizei bittet um Hinweise

Unvermittelt trat die Unbekannte auf sie zu, verdeckte mit einem Heft den Bildschirm und teilte der Gelsenkirchenerin mit, dass der Automat defekt sei und dass sie infolge dessen einen anderen Geldautomaten nutzen müsse. Dies tat die Geschädigte. Währenddessen kam das Bargeld aus dem Ausgabeschacht, die Tatverdächtige entnahm es und verließ damit die Bankfiliale.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 im Kriminalkommissariat 21 oder unter 0209 365 8240 bei der Kriminalwache zu melden.