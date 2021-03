Diebstahl: Gelsenkirchener Imker vermisst seine Bienenstöcke

Gelsenkirchen-Scholven. Ein Gelsenkirchener Imker beklagt den Verlust von neun Bienenstöcken – offenbar wurden sie gestohlen. Jetzt bittet die Polizei um Mithilfe.

Die Gelsenkirchener Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Angaben zu einem ungewöhnlichen Diebstahl machen können. Es geht um Bienen.

Diebe haben in der Zeit von Donnerstag, 25. März, bis Montag, 29. März, neun Bienenstöcke in Scholven entwendet. Nachdem dem 62-jährigen Imker der Verlust der Tiere aufgefallen war, rief er die Polizei zu seinem an die Kirchhellenstraße angrenzenden Grundstück (an der Stadtgrenze zu Gladbeck) und erstattete Anzeige.

So ist die Polizei Gelsenkirchen zu erreichen

Die Polizei fragt deshalb: Wer hat etwas beobachtet und kann Angaben zu einem Täter oder dem Verbleib der Bienen machen? Zeugen werden gebeten, sich unter 0209 365-8112 oder unter 0209365-8240 zu melden.