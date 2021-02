Diebstahl bei Frau (92): Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen

Gelsenkirchen. Zwei Trickbetrüger haben eine 92-Jährige in ihrer Wohnung in Schalke beklaut. Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen.

Eine 92-jährige Gelsenkirchenerin ist am Mittwoch, 17. Februar, nach Polizeiangaben in ihrer Schalker Wohnung von Trickbetrügern beklaut worden. Eine Unbekannte klingelte demnach gegen 14 Uhr an ihrer Tür. Die fremde Frau erkundigte sich anschließend nach der Wohnungsgröße. Während die Seniorin die Frau in die Küche bat, entwendete ein unbekannter Mann Schmuck aus dem Schlafzimmer. Als der Mann hinausging, bemerkte die 92-Jährige den Diebstahl. Beide Tatverdächtigen konnten fliehen.

Gelsenkirchenerin wurde zuvor nach Wertgegenständen ausgefragt

Bereits einen Tag zuvor, am 16. Februar, hatte die 92 Jahre alte Frau einen Anruf erhalten. Bei diesem Telefonat wurde sie nach ihren Wertgegenständen gefragt.

Laut Polizei ist die tatverdächtige Frau circa 1,65 Meter groß, hat dunkelblonde Haare und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Der Mann sei etwa 1,75 Meter groß und trug eine schwarze Jacke und Hose. Nun suchen die Ermittler nach Zeugen, die sich bei den Rufnummern 0209 365 8112 oder 0209 365 8240 melden können.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!