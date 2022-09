Diebstähle in Gelsenkirchen: Zwei Täter haben sich gemeldet

Gelsenkirchen. Der eine erbeutete Geld aus einer Spielhalle, der andere kabellose Kopfhörer. Doch in beiden Gelsenkirchener Fällen gibt es jetzt Neuigkeiten.

Der eine soll Geld aus einer Gelsenkirchener Spielhalle gestohlen haben, der andere einem Schüler am helllichten Tage seine Kopfhörer entwendet haben: Doch offenbar hat der öffentliche Druck nun seine Wirkung gezeigt: Beide Verdächtige haben sich jetzt bei der Polizei gemeldet.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Am 19. September machte die Polizei Bilder einer Überwachungskamera öffentlich, auf denen ein Mann gezeigt wurde, der am 26. Juni in Schalke Geld aus einer Spielhalle an der Bismarckstraße erbeutet haben soll. Wie die Polizei jetzt mitteilte, hat sich der Gesuchte am 21. September gestellt. Es handelt sich um einen 33 Jahre alten Mann aus Gelsenkirchen.

Bestohlener 17-jähriger Gelsenkirchener erkennt Tatverdächtigen wieder

Im zweiten Fall ging es um einen 17-Jährigen, der in seiner Freistunde bestohlen wurde. Am Busbahnhof Buer wurde er am Montag, 19. September, von einem Unbekannten angesprochen. Der Tatverdächtige hielt einen unbekannten Gegenstand hinter seinem Rücken und entwendete dann die Kopfhörer des Schülers.

Sie wollen mehr aus Gelsenkirchen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook! +++

Das Opfer erkannte den Tatverdächtigen nun am 20. September gegen 13.30 Uhr an einer Schule in Buer wieder und verständigte zunächst den Schulleiter und schließlich die Polizei. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich ebenfalls um einen 17-jährigen Gelsenkirchener. Die gestohlenen kabellosen Kopfhörer wurden zurückgegeben. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige, die Ermittlungen dauern an.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen