Diebstahl & EC-Kartenbetrug Diebin und EC-Kartenbetrügerin per Überwachungsfoto gesucht

Gelsenkirchen-Altstadt/-Schalke Die Gelsenkirchener Polizei sucht eine Frau. Sie soll eine Geldbörse gestohlen und Bargeld versucht haben abzuheben. Es gibt Fotos von ihr.

Mit drei Fahndungsfotos aus einer Überwachungskamera eines Geldautomaten sucht die Gelsenkirchener Polizei eine tatverdächtige Taschendiebin und EC-Kartenbetrügerin. Die Ermittler fragen: Wer kann helfen, die Gesuchte zu identifizieren?

Der Unbekannten wird laut Polizei zur Last gelegt, am Dienstag, 4. Februar dieses Jahres zwischen 13.15 Uhr und 13.35 Uhr, einer 70 Jahre alten Gelsenkirchenerin während der Fahrt in einer Straßenbahn der Linie 302 zwischen den Haltestellen Grenzstraße und Ahstraße die Geldbörse entwendet zu haben.

Geldabhebung gescheitert: Karte wurde noch rechtzeitig gesperrt

Mit der erbeuteten EC-Karte versuchte die Tatverdächtige kurz darauf illegal Bargeld vom Konto der Geschädigten abzubuchen. Die Transaktion missglückte jedoch wegen der bereits erfolgten Sperrung.

Wer Hinweise zu der abgebildeten Frau geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209 365 8112 (Kriminalkommissariat 21) oder 0209 365-8240 (Kriminalwache) zu melden. Die Fotos und die Beschreibung der Unbekannten sind auch im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link zu finden: https://url.nrw/4qs.

