Dieben stehlen weißen Mercedes-Sprinter in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Feldmark. Autodiebe haben in Gelsenkirchen einen Mercedes gestohlen. Die Polizei bittet die Bürger in dem Fall, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Laut Polizeibehörden haben unbekannte Täter einen weißen Mercedes-Sprinter in der Zeit zwischen Samstag, 30. Mai, 21.30 Uhr und Sonntag, 31. Mai, 9 Uhr gestohlen. Der Kleintransporter mit Gelsenkirchener Kennzeichen war an der Einmündung Hans-Böckler-Allee/ Lilienthalstraße in der Feldmark abgestellt.

Die Polizei Gelsenkirchen sucht Zeugen. Hinweise zur Tat, zu Tatverdächtigen und dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0209 365 8212 (Kriminalkommissariat 22) oder auch 0209 365 8240 (Kriminalwache) entgegen.

