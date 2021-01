Diebe stehlen Katalysator in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Feldmark Erneut haben Katalysator-Diebe in Gelsenkirchen Beute gemacht. Dieses Mal war es ein Volvo im Stadtsüden, den die Täter im Auge hatten.

Erneut haben es Diebe in Gelsenkirchener auf Katalysatoren von Autos abgesehen. Darin befinden sich wertvolle Metalle. Am Samstag, 9. Januar, schlugen Diebe im Gelsenkirchener Stadtsüden zu.

Katalysator-Diebe flüchten in Gelsenkirchen mit dunklem Kombi

Die Täter haben am Samstag in der Feldmark einen Katalysator aus einem Auto gestohlen. Ein Zeuge beobachtete um 2.10 Uhr, wie sich zwei Männer an der Dürerstraße an einem geparkten Volvo zu schaffen machten. Anschließend flüchteten die Täter mit ihrer Beute in einem dunklen Kombi vom Tatort in Richtung Westen.

Katalysator-Diebe haben in Gelsenkirchen schon mehrfach zugeschlagen

In der jüngeren Vergangenheit ist es bereits zu mehreren ähnlichen Taten gekommen. Auf frischer Tat erwischte die Polizei Katalysator-Diebe im November vergangenen Jahres. Im Oktober 2020 suchten die Diebe gezielt Autos der Marke VW Polo für ihre Beutezüge aus.

Einer der Gesuchten ist etwa 35 Jahre alt, korpulent und trug eine Bommelmütze. Hinweise: 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

