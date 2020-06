Diebe räumen Kupferkabel aus Gelsenkirchener Bunker

Einsatz für die Polizei Gelsenkirchen: Diebe stiegen in einen Bunker in Ückendorf ein und entwendeten Kupferkabel.

Ückendorf. Zeugen beobachten auf der Bochumer Straße in Gelsenkirchen ein rundes Dutzend Diebe beim Kabelklau. Fünf Tatverdächtige können gestellt werden

Aufmerksame Zeugen haben heute Morgen, 8. Juni, um 1.35 Uhr die Polizei gerufen. Sie hatten beobachtet, wie rund ein Dutzend junge Männer Kupferkabel aus einem alten Bunker an der Bochumer Straße entwendeten, sie in einer Mülltonne verstauten und damit in Richtung der Straße Flöz Dickebank gingen. Dort luden sie die Beute in ein Auto und flüchteten. Polizeibeamte konnten fünf Tatverdächtige im Alter von 14 bis 40 Jahren auf der Bochumer Straße stellen. Gegen sie leiteten sie ein Strafverfahren ein. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den weiteren Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Telefonnummer 0209 365 -7510 oder an die Kriminalwache unter -8240.