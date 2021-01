Diebe in Gelsenkirchen klauen Katalysatoren und Werkzeug

Gelsenkirchen Diebe haben sich erneut an Fahrzeugen in Gelsenkirchen zu schaffen gemacht. Selbst als sie entdeckt wurden, kamen sie zurück.

Erneut haben in Gelsenkirchen Diebe Katalysatoren aus geparkten Fahrzeugen gestohlen. Im ersten Fall alarmierten Zeugen am Montag (25.1.) die Polizei, als sich dunkel gekleidete Personen an einem grauen Mitsubishi Colt am Timmerbrinksweg in Hassel zu schaffen machten. Noch vor Eintreffen der Beamten hatten die Täter einen Teil des Katalysators abgebaut und waren bereits verschwunden.

+++ Damit Sie keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen: Abonnieren Sie unseren WAZ-Newsletter. +++

Um 3.15 Uhr wählten Zeugen erneut den Notruf. Zwei der Diebe waren zurückgekehrt, entfernten den Katalysator schließlich komplett und flüchteten unerkannt.

Bei einem Blick unter das Auto wurde alles klar

Im zweiten Fall fiel einem 26-Jährigen ein Katalysator-Diebstahl am Freitag (22.1.) auf. Er hatte seinen grünen Opel Astra am 15. Januar um 19 Uhr am Stadtgarten abgestellt und war erst am darauffolgenden Freitag zum geparkten Auto zurückgekehrt.

Als der Gelsenkirchener den Wagen starten wollte, hörte er merkwürdige Geräusche und bemerkte beim Blick unter das Auto dann den fehlenden Katalysator.

Werkzeug aus Auto einer Handwerksfirma gestohlen

Vom Wochenende meldet die Polizei einen weiteren Diebstahl. Ebenfalls hat es ein Fahrzeug getroffen - allerdings ging es dieses Mal nicht um den Katalysator, sondern um das Werkzeug im Inneren des Wagens einer Handwerksfirma.

Der Diebstahl war dem 62-jährigen Firmeninhaber am Montagmorgen (25.1.) um 8.30 Uhr aufgefallen. Unbeschädigt hatte er den in Horst an der Straße "Auf dem Schollbruch" geparkten Renault zuletzt am Sonntagmittag um 15 Uhr gesehen. Hinweise zu den Tätern telefonisch an 0209 365 8212 oder 0209 365 8240.

· Lesen Sie hier mehr Geschichten aus Gelsenkirchen.

· Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.