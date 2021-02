Diebe geflohen: Polizei Gelsenkirchen sucht weitere Zeugen

Gelsenkirchen-Schalke. Ein Mann hat vier Diebe auf einer Baustelle in Gelsenkirchen-Schalke gestört und zur Flucht gebracht. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen.

Ein Mann hat am Mittwochvormittag auf einer Baustelle in Schalke-Nord einen Diebstahlversuch beobachtet. Vier unbekannte Männer versuchten nach Polizeiangaben, Altmetall und weitere Gegenstände zu stehlen. Der Zeuge sprach die Männer schließlich an, woraufhin diese jeweils zu zweit in einen weißen Transporter stiegen und flohen.

Diebe flohen in zwei Transportern

Einer dieser Transporter hatte eine blaue Aufschrift und fuhr in Richtung Berliner Brücke. Der andere war in Richtung Uferstraße unterwegs. Nun sucht die Polizei weitere Zeugen.

Ein Flüchtiger sei demnach circa 20 bis 28 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, korpulent und habe dunkle Haare sowie einen Dreitagebart. Die restlichen drei Diebe konnten nicht genauer beschrieben werden. Hinweise können dem Kriminalkommissariat 21 unter 0209 364-8112 oder der Kriminalwache unter 0209 365-8240 gegeben werden.

