Dieb nutzt Automaten-Störung und stiehlt Geld eines Kunden

Gelsenkirchen-Buer. Ein Dieb hat eine Störung am Automaten ausgenutzt, um Geld zu stehlen. Der Kunde war in der Bank gegangen, um dort weiterzumachen.

Ein Dieb hat eine Störung am Automaten ausgenutzt, um Geld zu stehlen. Der Kunde war in der Bank gegangen, um dort seinen Geschäften nachzugehen. Nun sucht die Polizei Gelsenkirchen mit Fotos aus einer Überwachungskamera den Gelddieb.

Nach Störung: 59-Jähriger geht in die Bank, Automat setzt Vorgang fort, Dieb stiehlt das Geld

Die Tat ereignete sich laut Polizei bereits am 3. März dieses Jahres, an einem Dienstag gegen 14.55 Uhr an einem Geldautomaten an der Horster Straße in Buer. Zuvor

hatte dort ein 59-Jähriger versucht, von seinem Konto Bargeld abzuheben.

Polizei Gelsenkirchen veröffentlicht Fotos auf Webseite

Der Vorgang wurde aufgrund einer technischen Störung abgebrochen, kurz darauf aber fortgesetzt. Bei der Geldausgabe befand sich der Berechtigte bereits an einem Schalter in der Bankfiliale, um dort weiter seinen Geschäften nachzugehen.

Hinweise an die Polizei unter: 0209 365 8112 oder 0209 365-8240. Weitere Bilder unter https://url.nrw/4J9.

