Dieb in Gelsenkirchen gefasst: Gladbecker startet Verfolgung

Gelsenkirchen-Hassel Dem Einsatz eines Gladbeckers ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Dieb in Gelsenkirchen auf der Flucht gestoppt werden konnte.

Dem Einsatz eines Gladbeckers ist es zu verdanken, dass ein mutmaßlicher Dieb auf der Flucht gestoppt werden konnte. Der Mann ohne festen Wohnsitz in Deutschland wurde vorläufig festgenommen. Eine 87-jährige Seniorin aus Gelsenkirchen, wurde leicht verletzt.

Dem 38-Jährigen wird vorgeworfen, am Montag, 5. Februar, eine 80-jährige Frau aus Marl bestohlen zu haben. Die Seniorin hatte gegen 16.40 Uhr gerade ihre Einkäufe in einem Discounter an der Polsumer Straße erledigt und war dabei, ihren Wagen auf dem Parkplatz aufzuschließen. Neben sich nahm sie eine Bewegung wahr, als sie genauer hinschaute, sah sie den Mann wegrennen. Dann fiel ihr Blick auf den Einkaufswagen, in dem sich ihre Handtasche befunden hatte – diese war weg. Sie rief um Hilfe und lief, wie der Tatverdächtige, ebenfalls vom Parkplatz runter in Richtung Polsumer Straße.

Auf seiner Flucht über den Parkplatz, stieß der mutmaßliche Dieb mit einer 87-jährigen Gelsenkirchenerin zusammen, die gerade über den Gehweg der Polsumer Straße lief. Durch den Zusammenprall stürzte Seniorin und verletzte sich. Der mutmaßliche Dieb nahm keine Notiz davon und nahm weiter Reißaus.

Ein 33-jähriger Autofahrer aus Gladbeck, der auf der Polsumer Straße unterwegs war, hatte die dramatischen Szenen beobachtet. Er hielt an und nahm die Verfolgung des mutmaßlichen Diebes auf. In der Straße „Im Eichholz“ bemerkte der Flüchtige, dass der Gladbecker ihm bereits dicht auf den Fersen war. Er drehte sich um, hob die Hände und ließ sich von dem Gladbecker zurück zum Parkplatz führen. Dort nahmen die alarmierten Polizeibeamten den 38-Jährigen vorläufig fest.

Die Handtasche hatte der Tatverdächtige beim Zusammenprall mit der 87-jährigen Gelsenkirchenerin verloren. Die bestohlene Marlerin bekam ihre Handtasche mitsamt Inhalt wieder zurück. Die leicht verletzte Gelsenkirchenerin verzichtete auf eine Behandlung vor Ort und wollte eigenständig einen Arzt aufsuchen.

