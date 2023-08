Die WAZ lädt zum großen Familientag in die Zoom Erlebniswelt

Gelsenkirchen. Tierfütterung, Zoo-Safari und viele weitere Aktionen: Die WAZ lädt zum großen Familientag in Gelsenkirchens Zoo – mit vergünstigtem Eintritt.

Weltreise an einem Tag – in der Gelsenkirchener Zoom Erlebniswelt ist das bekanntlich möglich: Egal, ob das Ziel Alaska, Afrika oder Asien heißt – immer warten spannende Tier-Begegnungen auf die kleinen und großen Besucherinnen und Besucher. Nun können sich Familien einen Termin vormerken: Am Sonntag, 10. September, findet im Zoom wieder der große WAZ-Familientag statt.

Großer WAZ-Familientag im Gelsenkirchener Zoom – mit vergünstigtem Eintritt

Start des Familientages ist mit der Zoo-Öffnung um 9 Uhr, das Ende ist um 17.30 Uhr. Was geboten wird? Eine ganze Menge: Die Zoogäste können an einer „Zoom-Safari“ teilnehmen, zu gewinnen gibt es tolle Preise. Der WAZ Kids Club ist ebenfalls vor Ort und erwartet die Besucher mit einer Hüpfburg, kostenlosen Erinnerungsfotos und Bastelaktionen. Klar, dass auch „Checky“, das Maskottchen der gleichnamigen Kinderzeitung der FUNKE Mediengruppe, nicht fehlen darf. Eine WAZ-Tierfütterung steht ebenfalls an. Wer bei der Zoo-Safari mitmacht, kann seinen Bogen bis 17 Uhr am WAZ-Stand abgeben.

Für WAZ-Leserinnen und -Leser gibt es mit einem Coupon vergünstigten Eintritt: Kinder von vier bis zwölf Jahren zahlen 11,50 Euro statt 15 Euro, Erwachsene 17,50 Euro statt 22,50 Euro, Schülerinnen und Schüler sowie Studierende 13,50 Euro statt 17 Euro. Hunde dürfen für sieben Euro mit. Der Coupon erscheint in den Kalenderwochen 35 und 36 in Ihrer WAZ.

