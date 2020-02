Die Resolution

Vier konkrete Forderungen an die Landesregierung enthält die einstimmig verabschiedete Resolution. Wörtlich heißt es: „Der Rat der Stadt Gelsenkirchen fordert die Landesregierung auf, …

… ihr Versprechen einzuhalten und die vom Bund an die Länder für die Integration von geflüchteten Menschen vorgesehenen Mittel (...) in voller Höhe für die Jahre 2020 und 2021 an die Kommunen weiterzuleiten.

… die Pauschalen (...) auf den (...) ermittelten Ist-Kosten-Stand anzuheben.

… die Dauer des Erstattungszeitraums für Geduldete von derzeit drei Monaten nach ablehnendem Asylbescheid auszuweiten, solange diese Personen Leistungen nach dem AsylbLG erhalten.

… die doppelte Integrationsaufgabe von Städten wie Gelsenkirchen stärker in die Finanzierung von Integration und Verteilung von Flüchtlingen einzubeziehen.“