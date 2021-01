Arbeitsmarkt im Januar Die Quote steigt: Gelsenkirchen meldet 20.475 Arbeitslose

Gelsenkirchen. Die Arbeitslosenquote im Januar steigt in Gelsenkirchen auf 15,7 Prozent. Aber der jahreszeitlich übliche Anstieg ist schwächer als im Vorjahr.

20.475· Arbeitslose zählte die Agentur für Arbeit im Januar, 661 mehr als im Dezember. Die Quote stieg um 0,5 Prozentpunkte auf 15,7 Prozent. Dennoch bleiben die Experten einigermaßen optimistisch: „Der jahreszeitlich übliche Anstieg der Arbeitslosigkeit fällt schwächer aus als im Vorjahr. Zwar verbleiben die Zahlen in Gelsenkirchen auf hohem Niveau, aber ein befürchteter starker Effekt des harten Lockdowns ist bislang nicht zu verzeichnen“, sagt Frank Thiemann, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bei der Arbeitsagentur wurden 4810 Personen (+203) arbeitslos gemeldet, 15.665 (+458) waren es beim Jobcenter IAG. Im Januar waren insgesamt 1929 junge Frauen und Männer (1397 wurden vom Jobcenter betreut) unter 25 Jahren arbeitslos gemeldet (+3,5 Prozent). Mit einem Plus von 252 Personen ist hier (+ 15 Prozent) der Anstieg zum Vorjahresmonat besonders deutlich. Die tatsächliche Unterbeschäftigung für Gelsenkirchen wird mit 25.936 Personen (+467 und +2231 im Vergleich zum Januar 2020) angegeben. Die Quote hier: 19,2 Prozent. Einberechnet sind Gelsenkirchener, die beispielsweise dauerhaft erkrankt sind oder derzeit nicht an Qualifizierungsmaßnahmen teilnehmen.

455 weitere Gelsenkirchener Betriebe meldeten Kurzarbeit an

Thiemann rechnet damit, dass nach Corona-Lockerungen der Konjunkturmotor wieder anspringt und dann besonders Fachkräfte gefragt sein werden. Unternehmen meldeten insgesamt 378 neue freie Stellen. Das waren 23 mehr als im Vormonat. Nachfrage zeigten vor allem die Berufsbereiche „Rohstoffgewinnung, Produktion, Fertigung“ gefolgt von „Gesundheit, Soziales, Lehre und Erziehung“. Aktuell sind 1498 Stellen zu besetzen (-30).

Im Januar haben weitere 455 Gelsenkirchener Betriebe für 2418 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Realisiert haben (Stichtag Juli 2020) 653 Betriebe Kurzarbeit für 4715 Mitarbeiter.