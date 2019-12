Die nächsten Veranstaltungen

Der Opernkrimi „Die Sache Makropulos“ (in tschechischer Sprache mit deutschen Übertiteln) feiert am Samstag, 7. Dezember, um 19.30 im Großen Haus am Kennedyplatz Premiere. Es sind laut Saalplan noch Karten zu haben. Die Preise für die Tickets beginnen bei 16,50 Euro und gehen bis 55 Euro.

Tags darauf am Sonntag, 8. Dezember, gibt es die Rockoper „Jesus Christ Superstar“von Andrew Lloyd Webber und Tim Rice. Auch hier gibt es noch Karten, allerdings nur noch sehr wenige.

Am Montag lädt das Musiktheater zu einem Fest für die Ohren. Die Neue Philharmonie Westfalen gibt ihr 4. Sinfoniekonzert - „Russisches Roulette“ - mit Werken von D. Kabalewsky, D. Schostakowitch und P. I. Tschaikowsky. Kartentelefon: 0209 4097 200