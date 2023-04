Die Gelsenkirchener SPD trauert um Ernst Majewski

SPD-Ratsherr Ernst Majewski ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Die Sozialdemokraten in Gelsenkirchen trauern um den engagierten Gewerkschafter

Die SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen trauert um Ernst Majewski. „Unser Stadtverordneter für den Wahlkreis Rotthausen-West befand sich nach einem medizinischen Eingriff in den letzten Wochen auf dem Wege der Besserung und konnte zuletzt, am 23. März 2023, wieder an einer Ratssitzung teilnehmen. Sein Tod im Alter von 73 Jahren kommt unerwartet. Mit ihm verlieren wir einen engagierten Stadtverordneten, einen herzlichen Genossen und einen guten Freund“, heißt es in einer Mitteilung der SPD.

Als gelernter Schweißer engagierte sich Ernst Majewski in seinem Betrieb, der Gewerkschaft und der SPD für die Rechte der Beschäftigten. Seit der Kommunalwahl 2004 ist der langjährige Betriebsratsvorsitzende eines Gelsenkirchener Industrieunternehmens Stadtverordneter und führte seither seinen Einsatz für die Arbeits- und Sozialpolitik in den kommunalpolitischen Gremien fort.

Als Sprecher im Ausschuss für Soziales und Arbeit sowie als Vorsitzender des Betriebsausschusses Seniorenhäuser hinterlässt Ernst Majewski eine große Lücke. Ernst Majewskis Tod schockiert die SPD-Ratsfraktion. „Wir trauern in Respekt um einen hochgeschätzten, meinungsstarken und tatkräftigen Genossen, der das freundschaftliche Miteinander in unseren Reihen über viele Jahre geprägt hat. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Angehörigen“.

