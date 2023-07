„Deutschland-Ticket Schule“: So funktioniert der Austausch

Gelsenkirchen. Ab dem 1. August gibt es das neue „Deutschland-Ticket Schule“: So viel kostet es. Und so kommen Schülerinnen und Schüler an die neue Fahrkarte.

Ab dem 1. August 2023 startet das „Deutschland-Ticket Schule“. Damit können auch alle Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler zu vergünstigten Konditionen bundesweit alle Busse, Straßen-, Stadt- und U-Bahnen sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpresse in der zweiten Klasse nutzen.

Für Selbstzahler kostet das neue Ticket 29 Euro im Monat

Um alle Betroffenen persönlich zu informieren, versendet die Bogestra nun mehrere Zehntausend Anschreiben an Kundinnen und und Kunden im Betriebsgebiet, die bislang in Besitz eines so genannten „Schoko-Tickets“ waren. Diese „Schoko-Tickets“ werden laut Bogestra-Sprecher Christoph Kollmann automatisch auf das neue „Deutschland-Ticket Schule“ umgestellt. In den Anschreiben werden aber auch alle anderen wichtigen Infos und Details zur Einführung erläutert.

Für das „Deutschland-Ticket Schule“ müssen Selbstzahler 29 Euro im Monat zahlen. Kundinnen, die aufgrund der Entfernung zur Schule Anspruch auf ein ermäßigtes Ticket haben, zahlen weiterhin 14 bzw. sieben Euro. Einzige Voraussetzung: die besuchte Schule muss am Projekt teilnehmen. Ob das der Fall ist, erfahren alle Interessenten über ihre jeweilige Schule, aber auch auf der Homepage des Nahverkehrsunternehmens unter: www.bogestra.de.

Noch nicht alle Schulträger haben entschieden, ob sie sich am Projekt beteiligen

Einige Schulträger müssen noch entscheiden, ob sie sich beim „Deutschland-Ticket Schule“ beteiligen. Die Auflistung auf der Bogestra-Homepage werde stetig aktualisiert. Es lohne sich daher, regelmäßig auf der Webseite nachzusehen, so der Sprecher.

Das neue Schüler-Ticket gilt rund um die Uhr deutschlandweit und im gesamten öffentlichen Personennahverkehr. Es ist ein personalisiertes und nicht übertragbares Ticket. Wer ein Fahrrad mitnehmen möchte oder lieber in den Abteilen der ersten Klasse reisen möchte, kann eine entsprechende Buchung hinzufügen. Alle weiteren Informationen zum neuen Schulticket Schule finden Interessierte auf: bogestra.de/deutschlandticket/deutschlandticket-schule.

