Deutschland-Ticket: Jetzt auch für Gelsenkirchens Schüler

Gelsenkirchen. Ab dem neuen Schuljahr wird es das vergünstigte Deutschland-Ticket für Schülerinnen und Schüler auch in Gelsenkirchen geben. Die Kosten: 29 Euro.

Ein Ticket, mit dem es für alle Schülerinnen und Schüler durch ganz Deutschland geht: Auch in Gelsenkirchen wird es ab dem Schuljahr 2023/24 ein vergünstigtes Schüler-Ticket, auch „Schoko-Ticket“ genannt, geben. Es kostet einheitlich 29 Euro und kann wie das herkömmliche Deutschland-Ticket bundesweit für Fahrten mit dem ÖPNV genutzt werden. Es war eine Entscheidung in letzter Minute: Die Stadt Gelsenkirchen hatte die Einführung jetzt per Dringlichkeitsentscheid beschlossen.

Deutschland-Ticket: Bald können Gelsenkirchens Schüler vergünstigt im ÖPNV fahren

Der Dringlichkeitsentscheid war notwendig, weil das Deutschland-Ticket für Schüler zum 1. August eingeführt werden soll. Der Vorstand des Verkehrsverbundes Rhein Ruhr (VRR) hatte daher die Stadt Gelsenkirchen bereits am 16. Juni – und somit einen Tag nach der letzten Ratssitzung vor der Sommerpause – um eine Entscheidung über die Einführung gebeten. Oberbürgermeisterin Karin Welge habe daraufhin den Ältestenrat informiert, so die Stadtverwaltung. Die Dringlichkeitsentscheidung muss nun allerdings noch vom Rat der Stadt in der nächsten Sitzung nach den Sommerferien bestätigt werden. Nach der Sitzung des Ältestenrates sei hier von einer breiten Mehrheit auszugehen, heißt es seitens der Stadtverwaltung.