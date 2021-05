Deutsche Bank Gelsenkirchen mit neuer Filiale

Die Deutsche Bank in Gelsenkirchen hat nach Aufgabe der alten Filiale an der Von-Oven-Straße 12-16 ihr neues Domizil bezogen. Der neue Standort an der Sellhorststraße 6-10 in der Altstadt wurde bereits Mitte April in Betrieb genommen.

Gelsenkirchen-Altstadt. Nach langen Vorbereitungen hat die Deutsche Bank in Gelsenkirchen eine neue Filiale eröffnet. Der Standort befindet sich an der Sellhorststraße.

Die Deutsche Bank in Gelsenkirchen hat nach Aufgabe der alten Filiale an der Von-Oven-Straße 12-16 ihr neues Domizil bezogen. Der neue Standort an der Sellhorststraße 6-10 in der Altstadt wurde bereits Mitte April in Betrieb genommen.

Thomas Damm, Filialdirektor in Gelsenkirchen: „Wir freuen uns, dass wir unseren Kunden jetzt mehr Raum für gute Beratung als bisher anbieten können. Wir danken allen Beteiligten, insbesondere unseren Kunden, für ihr Verständnis während des Umzugs an den neuen Standort und für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Monaten.“

Videoberatung, kostenloses WLAN, drei Geldautomaten und drei SB-Terminals

Das Geldinstitut ist im neuen ADAC-Gebäudekomplex untergebracht. Fehlende Bauabnahmen aufgrund von Mängeln und Beanstandungen hatten unter anderen auch dazu geführt, dass Mieter verspätet einziehen konnten.

Künftig werden 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf einer größeren und moderneren Gesamtfläche von rund 900 Quadratmetern für ihre Gelsenkirchener Kundinnen und Kunden tätig sein. ADAC-Neubau in Gelsenkirchen- Mieter eingezogen

Kunden können künftig zum Beispiel Videoberatung und kostenfreies W-LAN nutzen. Neben der Erledigung ihrer täglichen Bankgeschäfte können sich Besucher die neuesten digitalen Angebote zeigen lassen und gleich deren Nutzerfreundlichkeit testen. Im Eingangsbereich der Filiale bietet der Selbstbedienungsbereich mit neuester Gerätetechnik alles für Bankgeschäfte rund um die Uhr: Neben drei SB-Terminals mit Belegleser für Überweisungen stehen drei Geldautomaten zur Verfügung, davon einer auch mit Einzahlfunktion.

Die Deutsche Bank betreut in Gelsenkirchen insgesamt mehr als 10.000 Privat- und Firmenkunden.

