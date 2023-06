Deutsche Bahn sperrt Strecke: Lärmschutz für Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Deutsche Bahn sperrt ab 30. Juni die Strecke zwischen Gelsenkirchen und Essen-Altenessen. Das sind die Gründe – und das sind die Auswirkungen.

Bahnreisende und Berufspendler, aufgepasst: Die Strecke zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Essen-Altenessen wird zwischen Freitag, 30. Juni, und Sonntag, 13. August, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. In dieser Zeit fallen zahlreiche Zugverbindungen aus, andere werden umgeleitet und haben dadurch veränderte Haltepunkte. Das teilte die Deutsche Bahn mit. Knapp acht Millionen Euro werden im Rahmen dieser mehrwöchigen Baumaßnahme investiert.

Neuer Lärmschutz aus schallabsorbierenden Leichtmetall-Elementen

Gute Nachrichten gibt es vor allem für alle lärmgeplagten Bürgerinnen und Bürger aus dem Gelsenkirchener Süden: So wird die Bahn zwischen den Stadtteilen Rotthausen und Feldmark auf einer Gesamtlänge von mehr als einem Kilometer neue Lärmschutzwände hochziehen. Knapp 700 Meter davon entstehen nördlich der Gleise – auf dem Abschnitt zwischen dem Haus Hördeweg 66 bis kurz hinter der Eisenbahnüberführung Schwarzmühlenstraße. Südlich der Gleise entsteht eine rund 400 Meter lange Lärmschutzwand auf Höhe der Hartmannstraße.

Laut Bahn bestehen die neuen Lärmschutzwände aus hochschallabsorbierenden Leichtmetall-Elementen. Diese entlasten alle Betroffenen entlang der Bahnstrecke erheblich vom Lärm der vorbeifahrenden Züge. Anwohner in über 100 Wohneinheiten würden davon profitieren, so die Bahn. Kosten für den Schallschutz: rund 1,6 Millionen Euro. Die Zeit der Sperrung wird zudem genutzt, um den Haltepunkt Essen-Zollverein Nord barrierefrei zu gestalten (geplante Fertigstellung: Anfang 2024) und in Essen-Bergeborbeck drei Weichen zu erneuern.

Diese Regionalexpress- und Regionalbahn-Linien sind betroffen

Diese Vollsperrung hat spürbare Auswirkungen auf den Zugverkehr: Die Regionalexpress-Linie RE 3 wird zwischen Gelsenkirchen und Duisburg umgeleitet. Die Haltepunkte in Essen-Altenessen und Oberhausen Hauptbahnhof entfallen. Stattdessen gibt es eine Halt am Essener Hauptbahnhof.

Die Regionalbahn-Linie RB 32 fällt zwischen Wanne Eickel und Essen-Altenessen komplett aus. Als Ersatz fahren Busse, die laut Bahn jeden der üblichen Haltepunkte ansteuern werden. Das gilt auch für die RB 35 auf dem Teilstück zwischen Gelsenkirchen und Essen-Altenessen. Zusätzlich werden Schnellbusse eingesetzt, die zwischen Gelsenkirchen Hauptbahnhof und Oberhausen Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt pendeln. Und wer zwischen Gelsenkirchen und Duisburgunterwegs ist, hat als Alternativen auch noch den RE 2 und den RE 42, die jeweils über Essen Hbf fahren.

Auch Teile des Fernverkehrs müssen ab Gelsenkirchen umgeleitet werden

Auch der Fernverkehr ist betroffen: Die Züge der IC-Linie Norddeich Mole – Koblenz sowie der EC 115 (Münster – Klagenfurt) werden zwischen Gelsenkirchen und Duisburg ebenfalls über Essen Hauptbahnhof (mit dortigem Halt) umgeleitet. Der übliche Stopp in Oberhausen entfällt. Alle Infos im Netz: www.deutschebahn.com.

