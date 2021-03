Ein Detektiv hat in Gelsenkirchen am Montag, 1. März, eine Diebin gestellt. Die 20-Jährige hatte es auf das Portemonnaie (Symbolfoto) einer Seniorin (93) mit Rollator abgesehen.

Diebstahl Detektiv stellt Ladendiebin in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Altstadt. Ein Detektiv hat in Gelsenkirchen eine Diebin gestellt. Die 20-Jährige hatte es auf das Portemonnaie einer Seniorin (93) mit Rollator abgesehen.

Ein aufmerksamer Detektiv in einem Supermarkt in der Gelsenkirchener Altstadt hat am Montag, 1. März, eine Ladendiebin festgehalten und der Polizei übergeben.

Der 53-jährige Detektiv bemerkte die 20-jährige Frau, als sie sich am Montag zusammen mit einer weiteren, bislang unbekannten Frau in der Nähe einer 93-jährigen Gelsenkirchenerin aufhielt, die mit ihrem Rollator in dem Geschäft einkaufte. Die 20-Jährige stahl die Geldbörse der Seniorin und steckte diese ein. Der Ladendetektiv informierte die Polizei und hielt die Diebin bis zum Eintreffen der Beamten fest. Die Komplizin entkam.

+++ Sie wollen keine Nachrichten aus Gelsenkirchen verpassen? Dann können Sie hier unseren kostenlosen Newsletter abonnieren +++

Bei der Durchsuchung der Tatverdächtigen fanden die Polizisten die Geldbörse der Seniorin und gaben ihr das Portemonnaie zurück. Die 20-Jährige konnt keinen festen Wohnsitz in Deutschland nachweisen. Die Beamten nahmen sie daher vorläufig fest und brachten sie ins Gewahrsam. Die 20-Jährige erwartet ein Strafverfahren. Die Ermittlungen dauern an.

Verfolgen Sie die aktuelle Entwicklung zum Coronavirus in Gelsenkirchen in unserem Newsblog

Lesen Sie mehr Geschichten aus Gelsenkirchen

Oder folgen Sie der WAZ Gelsenkirchen auf Facebook

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!