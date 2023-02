Der Unermüdliche: Gelsenkirchener Jürgen Hansen ist tot

Gelsenkirchen. Gelsenkirchens bekanntester Ukraine-Helfer, SPD-Ratsherr Jürgen Hansen, ist gestorben. Der 65-Jährige kämpfte zuletzt schwer um seine Gesundheit.

In Gelsenkirchen war er bekannt für seinen unermüdlichen Einsatz für Kinder und Geflüchtete, in der Ukraine unterstützte er bis zuletzt die unter dem russischen Angriffskrieg leidende Bevölkerung. Eindruck machte er mit seiner unverblümten und unerschrockenen Art jedoch überall. Jetzt ist Jürgen Hansen im Alter von 65 Jahren gestorben. Das teilte die Gelsenkirchener SPD über ihre Social-Media-Auftritte mit.

Das Mitglied der sozialdemokratischen Fraktion im Gelsenkirchener Stadtrat leistete seit Beginn des russischen Angriffskriegs humanitäre Hilfe in den zentralukrainischen Städten Switlowodsk und Krementschuk, trotz seiner schweren COPD-Erkrankung. Zuletzt hatte sich Hansen in der Ukraine ein schweres Virus eingefangen, wie er der WAZ in seinem letzten Kontakt mit der Redaktion Mitte Februar 2023 berichtet hatte. Ukrainischen Medienberichten zufolge ist Hansen in einem Krankenhaus in Krementschuk gestorben.

Jürgen Hansen wurde 1957 in der Lutherstadt Wittenberg in Sachsen-Anhalt geboren. 1986, drei Jahre vor dem Fall der Mauer, kam er von der DDR nach Gelsenkirchen. Hier wohnte er mit seiner Familie in Beckhausen. Er hinterlässt zwei erwachsene Kinder.

In Gelsenkirchen baute Hansen seinen eigenen Maurer- und Betonbetrieb auf. Politisch engagierte sich der Bauunternehmer zunächst bei der Gelsenkirchener Piraten-Partei, dessen Gesicht er bis zum Jahr 2019 war. 2020 kandidierte er dann bei der Kommunalwahl als Spitzenkandidat für die SPD in Scholven.

Als Vorsitzender der „Task Force Flüchtlingshilfe“, die er 2015 ins Leben rief, unterstützte Hansen unzählige Geflüchtete bei ihrer Ankunft in Gelsenkirchen. Zuletzt arbeitete der Verein eng mit der Tiertafel zusammen, um Spenden für die Ukraine zu sammeln. Hansen koordinierte folgend mehrere Hilfskonvois für das vom Krieg erschütterte Land. Vor allem auf seine Initiative geht die enge Verbindung zurück, welche die Stadt Gelsenkirchen derzeit mit der ukrainischen Stadt Krementschuk pflegt.

„Sein Tod nach langanhaltender Krankheit schockiert die SPD-Ratsfraktion Gelsenkirchen. Wir trauern in Respekt um einen hochgeschätzten und humorvollen Parteifreund, der in Gelsenkirchen und der Ukraine die Menschen für eine gute Sache zusammengebracht hat“, drückte die SPD-Fraktion auf Facebook ihr Bedauern aus. „Jürgen Hansen wird uns fehlen.“

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen