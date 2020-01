Der Traum vom Event-Turm an der A42 in Schalke

Unternehmer und Lokalpatriot Günter Thomas ist nie verlegen um Ideen. Eine davon war und ist, an der A42 in Höhe der Abfahrt Schalke ein repräsentatives Gebäude zu errichten, in dem regelmäßig große Veranstaltungen stattfinden sollen, die Strahlkraft weit über die Stadtgrenze hinaus haben und Gelsenkirchen mehr in den Blickpunkt einer breiteren Öffentlichkeit rücken sollen.

„Die Pläne dazu gibt es immer noch“, sagt Günter Thomas, ein erster Anlauf zum Bauvorhaben sei vor ein paar Jahren aber von der Verwaltung aber abgelehnt worden. Der Gelsenkirchener Wirtschaftsförderer Rainer Schiffkowski signalisierte gegenüber dieser Zeitung aber Gesprächsbereitschaft. Vielleicht kann Thomas einen zweiten, erfolgreicheren Anlauf starten.