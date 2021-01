Der Regional-Express 3 fährt ab Sonntag veränderte Route

Gelsenkirchen Aufgrund von Bauarbeiten fährt der Regionalexpress 3 ab Gelsenkirchen nicht über Altenessen und Oberhausen in Richtung Duisburg.

ÖPNV-Nutzer, aufgepasst: Aufgrund von Baumaßnahmen der DB Netz wird die Regionalexpress-Linie RE 3 von Hamm in Fahrtrichtung Düsseldorf ab diesem Sonntag eine andere Route als üblicherweise fahren. Zwischen Gelsenkirchen und Duisburg Hauptbahnhof entfallen in der Zeit von Sonntag, 10. Januar, bis Sonntag, 17. Januar, phasenweise die beiden Haltepunkte Essen-Altenessen und Oberhausen Hauptbahnhof. Dafür gibt es einen Extra-Halt am Essener Hauptbahnhof.

Busse kommen als Schienenersatzverkehr zum Einsatz

Diese provisorische Änderung beginnt am Sonntagabend, 10. Januar, ab 22.45 Uhr und gilt laut Linienbetreiber Eurobahn bis zum 15. Januar für einzelne Züge in den Abend- und Nachtstunden. Am Wochenende 16./17. Januar gelten die Umleitungen nahezu ganztägig. Damit Fahrgäste die ausfallenden Haltepunkte erreichen können, wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Eurobahn verweist Fahrgäste in Fahrtrichtung Düsseldorf für die Weiterfahrt ab Duisburg auf die Linie S 1.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Reisenden zur Verfügung unter: www.eurobahn.de/baumassnahmen. Darüber hinaus können sich alle Fahrgäste unter der kostenfreien Servicehotline 00800/387 622 46 informieren.

Ersatzhaltestellen des RE 3: Gelsenkirchen Hbf Busbahnhof, Bussteig 11.