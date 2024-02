Der Kinderkarnevalsumzug in Gelsenkirchen ist gerettet

Selbst gestandene Jecken waren sprachlos: Tausende Karnevalisten zog es 2023 am Tulpensonntag zum Kinderumzug an die Hochstraße in Gelsenkirchen-Buer.

Gelsenkirchen Nahezu in letzter Minute wurde der Kinderkarnevalsumzug in Gelsenkirchen gerettet. Was jetzt geplant ist und wo die Probleme lagen.

Die gute Nachricht zuerst: Der Kinderkarnevalsumzug in Gelsenkirchen wird auch in diesem Jahr stattfinden. Dass dem so ist, ist vor allem dem unermüdlichen Einsatz des Präsidenten des Gelsenkirchener Festkomitees, Björn Tondorf, zu verdanken. Erst am Montag (5. Februar) konnte Tondorf nach einem Treffen mit Verantwortlichen in der Stadtverwaltung grünes Licht geben. Bis zu diesem Zeitpunkt stand der beliebte Umzug, der schon am kommenden Sonntag (11. Februar) stattfinden wird, auf der Kippe,

Aber der Reihe nach: Im vergangenen Jahr fand die Parade erstmals nicht in Horst statt, sondern in der buerschen Innenstadt. Ausrichter war und ist nun das Festkomitee Gelsenkirchener Karneval. Und was im vergangenen Jahr am Karnevalssonntag geschah, davon hatten auch die erfahrensten Karnevalisten in der Stadt vorher nicht zu träumen gewagt. Die Hochstraße und die Domplatte waren mit mehr Kindern und Erwachsenen gesäumt als jemals zuvor. Die Premiere des neuen Kinderkarnevalsumzuges war nicht nur gelungen, sie hatte alle Erwartungen bei weitem übertroffen.

Doch genau in diesem Erfolg liegt nun gewissermaßen das Problem. Die Hochstraße ist zu schmal für den erfreulich großen Zuspruch, was zur Folge hat, dass die Organisatoren abermals eine neue Route samt neuem Sicherheitskonzept vorlegen und genehmigen lassen mussten. Und das beinhaltet unter anderem die kostspielige Sperrung von kleinen Straßen. Dabei steht der Straßenkarneval in der Stadt seit Jahren ohnehin schon wegen kaum noch zu stemmenden Preisexplosionen auf der Kippe, die ohne die Hilfe der Sponsoren kaum, und in Zukunft möglicherweise gar nicht mehr, zu stemmen sind.

Und tatsächlich waren es auch nun wieder einige Sponsoren, die in letzter Sekunde nochmal tiefer in ihre Tasche gegriffen haben, um die neuerlichen Mehrkosten zu decken. „Diesen Menschen gebührt ein ganz großer Dank“, sagt Björn Tondorf erleichtert. Zwar gäbe es immer noch einige Details zu klären, aber „der Umzug findet statt!“, freut sich der Ober-Jecke.

Streckenverlauf und Uhrzeiten für den Kinderkarnevalsumzug in Gelsenkirchen-Buer

Folgende Strecke ist für den Kinderkarnevalsumzug in Gelsenkirchen-Buer vorgesehen:

Aufstellungsort für die Aktiven wird der Schulhof des Leibniz-Gymnasiums. Von dort geht es über die Maelostraße bis zur Kreuzung Horster Straße. Der Zug beginnt dann offiziell ab der Rottmannsiepe.

Von der Rottmannsiepe geht es über Luciagasse, Agathagasse, Hagenstraße rechts in die Hochstraße zur Domplatte, wo dann das Bühnenprogramm stattfinden wird.

Beginn ist um 11.11 Uhr. Das Bühnenprogramm wird gegen 12.15 Uhr starten.

Rosenmontagszug in Gelsenkirchen-Erle

Der Rosenmontagszug tagsdarauf wird wie gewohnt in Gelsenkirchen-Erle über die Cranger Straße verlaufen. Beginn ist dabei um 14.30 Uhr.

