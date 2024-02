Der „Jazzpapst“ holte sogar Ray Charles nach Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Er machte Gelsenkirchen in der Welt bekannt, pflegte enge Verbindungen nach New Orleans. Nun ist Rolf Wagemann im Alter von 74 Jahren verstorben.

Seinen Spitznamen „Jazzpapst“ hatte sich Rolf Wagemann redlich verdient, aber auch hart erarbeitet. Schließlich war er ab 1988 für über drei Jahrzehnte der Organisator der „Gelsenkirchener Jazztage“. Und seit der Erstauflage dieses beliebten Open-Air-Spektakels gelang es ihm, die namhaftesten Künstler der Szene wie Fats Domino oder Ray Charles in die Emscher-Metropole zu locken. Nun ist der umtriebige Veranstalter im Alter von 74 Jahren verstorben.

Zehntausende Besucher strömten einst zu den „Gelsenkirchener Jazztagen“

Die „Gelsenkirchener Jazztage“ waren eine Institution. Ihre glorreichsten Zeiten erlebten sie in den 90er-Jahren, als an drei Veranstaltungstagen stets Zehntausende in die Altstadt strömten. Dort waren bis zu 16 Bühnen aufgebaut, auf denen rund 30 Formationen spielten. Das Festival zählte zu den Höhepunkten im Kulturkalender und machte die Stadt in der globalen Jazz-Szene bekannt.

Wendell Brunious (l.), der Enkel des legendären Louis Armstrong, und Organisator Rolf Wagemann bei den „Gelsenkirchener Jazztagen“ im Jahr 1993. Jetzt ist Wagemann im ALter von 74 Jahren gestorben. Foto: Wagemann / WAZ

„Die Jazztage fühlten sich immer an wie ein Familientreffen“, erzählte Wagemann in einem Interview, das die WAZ im Jahr 2020 mit ihm geführt hatte. Im Laufe der Zeit habe sich zwischen Publikum, Künstlern und Organisationsteam eine enge Verbindung entwickelt. Kein Wunder also, dass Musiker und Fans Jahr für Jahr aus der ganzen Welt nach Gelsenkirchen anreisten.

Vor allem die engen Verbindungen, die Wagemann zu den musikalischen Größen im Jazz-Hotspot New Orleans pflegte, machten sich bezahlt. Denn dank dieser Kontakte scheuten auch prominente Bands und Solokünstler nicht den weiten Weg aus den US-Südstaaten über den großen Teich, um hier aufzutreten. Dazu gehörte etwa Wendell Brunious, der Enkel des legendären Louis Armstrong, der bei den Jazztagen 1993 zu Gast war.

Wagemann, seit 2001 Träger der Bundesverdienstmedaille, hatte aber auch Hilfsaktionen ins Leben gerufen. So im Jahr 2005, als der Hurrikan „Katrina“ weite Teile von New Orleans verwüstete. Die in der Welthauptstadt des Jazz lebenden Musiker standen größtenteils vor dem Ruin. Mit Benefizveranstaltungen sprang Wagemann in die Bresche und stellte die Erlöse den Musikern aus den USA zur Verfügung. Auch diese Hilfsbereitschaft schweißte die Gemeinschaft zusammen.

Der Keller des Hauses von Rolf Wagemann glich einem Jazz-Museum

Zum 32. und damit letzten Mal fanden die Jazztage 2019 statt. Danach folgte nicht nur die Corona-Pandemie, sondern Wagemann wollte auch nicht mehr als Privatperson die gesamte Verantwortung schultern müssen. Bis zum letzten Jahr organisierte der Mann aus der Feldmark dann noch kleinere Kneipen-Konzerte, setzte sich auch anderweitig für seinen geliebten Heimat-Stadtteil ein.

Wer einmal seinen Keller betreten durfte, gefüllt mit Instrumenten, Postern, Fotos und tausenden Schallplatten, der fühlte sich wie beim Besuch eines Jazz-Museums. Seine imposante Sammlung begann Wagemann aber bereits 2021 aufzulösen. Nun ist er verstorben.

