Der Blick auf tausend Feuer gehört noch zu Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Gelsenkirchen ist „hässlich!“ Das ist ein Vorurteil, sagt eine Studentin. Sie erklärt ihre Liebe zur Stadt - und besonders zur Halde Rungenberg.

„Aus Gelsenkirchen? Mein Beileid.“ Das ist die häufigste Reaktion, die ich höre, wenn ich erzähle, wo ich herkomme. Gelsenkirchen sei „hässlich“, „dreckig“ und „stinkt“. Für mich nur Vorurteile, denn ich habe es nie so empfunden. Heimatliebe spielt hier eine große Rolle. Eine Liebe, die man vielleicht unter all den Industrien und qualmenden Schornsteinen nicht versteht. Doch wer in der Stadt der tausend Feuer geboren wurde, lebt diese tausend Feuer auch.

Die Halde ist das Ergebnis jahrelanger Kohleförderung der Zeche Hugo

Im Marienhospital geboren, wohne ich nun schon mein ganzes Leben hier. GE ist ein Teil von mir und hat viele spannende Seiten. Aus all den schönen Plätzen einen zu wählen, der den Titel „Lieblingsplatz“ verdient, ist zwar nicht einfach, dennoch kommt mir direkt die Halde Rungenberg in den Sinn. Klingt unoriginell, aber ich verbinde mit keinem anderen Ort in GE so viele Erinnerungen. Die Halde ist das Ergebnis jahrelanger Kohleförderung der Zeche Hugo. Ihre Spitze teilt sich in zwei Hügel, auf denen sich jeweils eine große Leuchte befindet. Ein Bild, das wohl jeder Gelsenkirchener kennt. Mit knapp 60 Metern Höhe bietet die Halde einen weiten Blick über GE und Umgebung, gefühlt über den ganzen Ruhrpott.

Es ist anstrengend, die knapp 300 Stufen zu erklimmen, doch der Ausblick ist es wert

Der Blick von der Halde Rungenberg. Foto: Foto: Antonia Gersmeier

Drachensteigen, die ersten Dates, unzählige Spaziergänge und viele tiefgründige Gespräche. So viele schöne Erinnerungen, die ich mit der Halde verbinde. Nicht zu vergessen: Silvester. Einfach atemberaubend, wenn die Nacht durch Feuerwerkskörper erhellt wird und die ganze Stadt in Farben explodiert. Auch sonst hat die Halde viel zu bieten. Es ist jedes Mal anstrengend, die knapp 300 Stufen zu erklimmen, doch der Ausblick ist es wert: Die Arena, der Gasometer, der Tetraeder und andere Wahrzeichen des Ruhrgebiets lugen zwischen den Häusern und Zechen hervor. Für mich Pottromantik pur und ich bezweifle stark, dass ich davon jemals genug bekomme.

Die alte Zeche vor einem Himmel, der zu glühen scheint

Die Stadt der tausend Feuer, wie Gelsenkirchen genannt wird, macht von hier oben, insbesondere abends, ihrem Namen alle Ehre. Ursprünglich wegen des Abfackelns von Gasen der Kokereien so benannt, trifft es heute noch zu, wenn auch etwas anders als damals. Am Fuße des Berges liegt der Bio Masse Park Hugo, von uns liebevoll „Zechi“ genannt, da mittig ein alter Förderturm thront. Den Sonnenuntergang hier zu beobachten ist phänomenal.

Die alte Zeche vor einem Himmel, der zu glühen scheint. In solch einer Atmosphäre an einem Sommerabend mit meinen Freunden einen Weißwein trinken, Karten spielen und zusammen lachen, ist für mich unbezahlbar. So sitzen wir Sommer für Sommer, Wochenende für Wochenende beisammen und genießen die Zeit miteinander. Die Diskussion, wer neues Feuerholz holt und dafür sein Leben im spinnenbesiedelten Dickicht riskiert, fehlt natürlich nie.

Manchmal bin ich allein dort oben und kann ein paar Minuten innehalten

Der Lockdown macht dieses Jahr im Bio Masse Park anders als die vorherigen. Als die Fitnessstudios schließen, ist die Halde immer für einen langen, ausgiebigen Spaziergang da. So gibt es Tage im Frühling 2020, an denen ich bis zu zehn Mal, erst hoch und wieder runter spaziere. Manchmal bin ich allein dort oben und kann ein paar Minuten innehalten, in mich gehen und meinen Gedanken freien Lauf lassen. Zumindest bis der Wind mich in die Realität zurück katapultiert. Trotzdem ein ruhiger Fleck, an dem ich mich immer zurückziehen kann. Wenn alle anderen Freizeitangebote stillstehen, ist solch ein Platz für die körperliche und die mentale Gesundheit ungemein wichtig. Es ist ein Ort, den wir in Ehren halten und respektieren müssen. Besonders der Geschichte wegen, denn Bergbau gehört zu GE wie Schlägel zu Eisen.

