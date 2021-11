Deponie Gelsenkirchen: Gegner bitten um Spenden für Klage

Auf der Zentraldeponie Emscherbruch an der Stadtgrenze von Gelsenkirchen und Herne sollen bis zu 4,6 Millionen Kubikmeter zusätzliche Abfallmengen deponiert werden, darunter gefährlicher Gift-Müll wie Raffinerie-Rückstände.

Gelsenkirchen. Giftmüll: Die Bürgerinitiative Uns stinkt’s will gegen die Deponie Emscherbruch klagen und bittet Gelsenkirchener und Herner Parteien um Spenden.

Im Kampf gegen die jüngst genehmigte Erweiterung der Zentraldeponie Emscherbruch hat die Bürgerinitiative „Uns stinkt’s“ alle demokratischen Parteien in Gelsenkirchen und Herne schriftlich um Spendenunterstützung für eine Klage gebeten.

Gelsenkirchener Deponie: Bürgerinitiative setzt den Parteien eine Antwort-Frist

Die Bürgerinitiative, in der sich Bürgerinnen und Bürger aus Gelsenkirchen und Herne organisieren, hat in dem Aufruf die Parteien darum gebeten, bis zum Mittwoch, 10. November, mitzuteilen, ob eine Bereitschaft zur Kostenübernahme besteht und in welcher Höhe sie ausfallen würde.

Bürgerinitiative will Antworten der Parteien aus Gelsenkirchen und Herne veröffentlichen

Nach Erhalt der Antworten will die BI darüber öffentlich informieren. Die Deponie, auf der auch giftige Stoffe gelagert werden, befindet sich an der Stadtgrenze von Gelsenkirchen und Herne. Betreiber der Deponie ist die AGR, eine 100-prozentige Tochter des Regionalverbandes Ruhr.

Die Stadt Gelsenkirchen hatte wie Herne überlegt, gegen die von der Bezirksregierung Münster genehmigte Erweiterung zu klagen. Der Rat beider Städte hatte sich gegen die Erweiterung der Sondermüll-Lagerstätte ausgesprochen. Gelsenkirchen sieht als Kommune aber weder eine echte Befugnis zu einer Klage noch Erfolgschancen.

Giftige Abfälle finden weiterhin den Weg nach Gelsenkirchen

Auf der Zentraldeponie Emscherbruch sollen bis zu 4,6 Millionen Kubikmeter zusätzliche Abfallmengen deponiert werden, darunter gefährlicher Müll wie Raffinerie-Rückstände. Der mit den krebserregenden Schadstoffen Vanadium, Nickel und Schwefel besonders hoch belastete Abfall wird dann auch weiter nach Gelsenkirchen geliefert.

