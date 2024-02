Denis Moschitto stellt neuen Film in Gelsenkirchen vor

Gelsenkirchen „Schock“ heißt der neue Film von und mit Denis Moschitto. Am 17. Februar stellt er ihn persönlich im Gelsenkirchener „Apollo“-Kino vor.

Denis Moschitto kommt am Samstag, 17. Februar, nach Gelsenkirchen. Der Schauspieler und Regisseur will dann gemeinsam mit seinem Mitstreiter Daniel Rakete das gemeinsame neue Werk „Schock“ vorstellen. Los geht‘s in den „Apollo Cinemas“ in Erle um 20.45 Uhr. Nach der Filmvorführung stehen die beiden Protagonisten im Saal für ein Publikumsgespräch zur Verfügung.

Denis Moschitto spielt einen Arzt, der illegal Kriminelle behandelt

Denis Moschitto wurde 1977 in Köln geboren. Nach mehreren Rollen in TV-Produktionen und seiner ersten Kinorolle in Rolf Schübels „Gloomy Sunday - Ein Lied von Liebe und Tod“ (1999) wurde Moschitto mit Marco Petrys „Schule“ (2000) und Benjamin Quabecks „Nichts bereuen“ (2001), in dem er an der Seite von Jessica Schwarz spielte, einem breiten Publikum bekannt.

In „Schock“ spielt Moschitto einen Arzt, der aufgrund von Drogenmissbrauch die Approbation verloren hat und jetzt illegal zwielichtige Gestalten behandelt, die nicht zum Arzt oder in ein Krankenhaus gehen können. Als er ein leukämiekranken Kriminellen behandeln soll, gerät er plötzlich zwischen die Fronten.

Karten ab 9,50 Euro gibt es an der Kinokasse oder im Netz unter: apollo.ge-kinos.de.

