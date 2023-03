Demo in Gelsenkirchen: 10.000 Teilnehmer, eine Festnahme

Gelsenkirchen-Altstadt. Großdemonstration in Gelsenkirchen: 10.000 Teilnehmende strömten am Donnerstag in die City. Einmal klickten die Handschellen.

Von einem „friedlichen Verlauf ohne Komplikationen“ spricht die Polizei nach der Demonstration in Gelsenkirchen am Donnerstag, 23. März, zu dem die Gewerkschaft Komba anlässlich des laufenden Tarifstreits aufgerufen hatte. 10.000 Menschen nahmen an der Kundgebung teil, die auf dem Heinrich-König-Platz in der Innenstadt endete.

Randalierer per Haftbefehl gesucht – Festnahme in der Gelsenkirchener Innenstadt

Auf dem zentralen Versammlungsort ganz in der Nähe des Hans-Sachs-Hauses, dem Sitz der Verwaltung, kam es zu einem polizeilichen Zwischenfall. Ein Randalierer wurde zwecks Identitätsfeststellung von Polizeibeamten angesprochen. Bei der Personenkontrolle stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl vorlag.

Darauf angesprochen, ergriff der 36-Jährige die Flucht. Nach kurzer Verfolgung konnten die Polizisten den Flüchtigen ergreifen, zu Boden werfen und fixieren. Bei einer anschließenden Durchsuchung stellte sich heraus, dass der Mann zwei Messer bei sich hatte, was einen strafrechtlichen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz darstellt.

Außerdem konnte er eine noch offene Geldbuße nicht bezahlen, der Mann wurde daraufhin festgenommen.

