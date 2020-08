Demenzcafé: Hilfe für pflegende Angehörige aus Gelsenkirchen

Gelsenkirchen-Buer/Westerholt. Das Demenz-Café am Getrudis-Hospital hilft pflegenden Angehörigen mit Tipps- auch aus Gelsenkirchen. Die Anmeldungen laufen.

Das Demenz-Café am Gertrudis-Hospital Westerholt ist eine Anlaufstation für pflegende Angehörige - hier erhalten sie Tipps und Hilfen. Am Dienstag, 1. September, informiert das Team von 15 bis 17 Uhr über das Thema „Mit der Krankenbeobachtung Ihrem Angehörigen helfen.“ Am Montag, 7. September, lautet das Thema „So gehen Sie wertschätzend mit Demenzerkrankten in schwierigen Situationen um (Validation)!“ Anschließend werden anstehende Fragen beantwortet und Alltagserfahrungen können ausgetauscht werden.

Besucher werden nach Gesundheit befragt, auf Einhaltung der Corona-Regeln geachtet

Für beide Cafés ist eine telefonische Anmeldung unter der Rufnummer 0209 61910 erforderlich. Der Zugang zum Schulungsraum der ehemaligen Krankenpflegeschule ist ausgeschildert und erfolgt über den Parkplatz links am Gertrudis-Hospital Westerholt (Kuhstraße 23, Herten) vorbei.

Die Besucher der Cafés werden jeweils vor Beginn der Veranstaltung nach ihrem Gesundheitszustand befragt, die Tische werden vor und nach der Veranstaltung desinfiziert und die Teilnehmer sind dazu angehalten, ihre Getränke selbst mitzubringen.