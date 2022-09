Fußball Debatte in Gelsenkirchen: So viel Katar steckt in Schalke

Gelsenkirchen-Ückendorf. In Gelsenkirchen sprechen Arbeitsmigranten zu Bedingungen in Katar. Es zeigt sich: Im deutschen Fußball gibt es auch Defizite bei Menschenrechten

„Foulspiel mit System“ und „Boycott Qatar“: Selbst in der fußballverrückten Stadt Gelsenkirchen fallen dicke, schwarze Schatten auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Mit betroffenen Menschen darüber zu reden, und nicht nur über diese Menschen, wollten die drei blau-weißen Initiativen (Anno 1904, Schalker Fanprojekt, Schalker Fan-Initiative) – vor allem aber auch über die Verhältnisse in der Bundesliga und rund um Schalke 04. Und dabei zeigte sich: Auch im deutschen Fußball steckt eine gewisse Portion Katar.

Die Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW machte mit ihrer Diskussionsrunde „Reclaim the game!“, etwa „Fordert die Spiele zurück!“, auch im Wissenschaftspark Station, und gut 100 Interessierte wollten dabei sein. Funktionäre, Verantwortliche oder Prominente aus der großen und kleinen Fußballwelt allerdings nicht, wie Susanne Franke für die Schalker Fan-Initiative e.V. kritisch anmerkte.

Deutliche Haltung: Der Umgang mit Menschenrechten auf den Baustellen in Katar wird kritisch gesehen. Die Besucher der Diskussionsrunde von Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW, Schalker Fan-Initiative, Schalker Fanprojekt und Anno 1904 e.V. suchten nach Möglichkeiten der Einflussnahme. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

„Es war niemand zu kriegen. Das war ziemlich enttäuschend. Auf Schalke hatten auf unsere Nachfragen für diesen Abend alle keine Zeit, schlicht und einfach“, gab sie weiter. Denn die Fans, die den größten Anteil der Besucher stellten, waren sich einig: Es hieße, Eulen nach Athen zu tragen, um sie zur Einhaltung der Menschenrechte auf praktisch jeder Ebene zu überzeugen. Immerhin betone der FC Schalke immer wieder unter anderem die grundsätzliche Ablehnung von Rassismus.

Katar-Verhältnisse in Deutschland? Auch in der Gelsenkirchener Nachbarschaft gibt es Unrecht

Das Thema „Menschenrechte“ wurde weit gespannt an diesem Abend, nicht nur von der arabischen Halbinsel bis ins Ruhrgebiet. Denn gab es auch den Einwurf, es habe schließlich ziemlich lange gedauert, bis beim FC Schalke 04 ein Betriebsrat gegründet wurde. Auch Sexismus sei auf vielen Ebenen „normal“. Und zu den Umständen in den Tönnies-Betrieben habe die Gemeinschaft außerdem auch lange geschwiegen. „Das Unrecht war ja erst mal weit weg“, kam da.

„Dagegen lacht sich ein katarischer Prinz wahrscheinlich kaputt, wenn er von einem Fan-Boykott in Deutschland erfährt“, machte auch der Moderator des Abends und freier Sportjournalist, Hubertus Koch, klar. Immerhin könne ein Trost sein, dass womöglich die Nationalmannschaft zumindest in Gelsenkirchen auch längst nicht so interessant sei wie die Bundesliga und die Heimspiele in der Arena.

Was können Schalke-Fans tun? Die Fan-Kurve und das Image draußen

Die Fans machen sich Gedanken, auch wenn sie einen Boykott der Schalker Spiele schwer oder nicht lange durchhalten, wie ein Betroffener gestand, nachdem es ihm „mal richtig gestunken habe“. Aber zum Beispiel darauf zu achten, dass die Club-Trikots aus dem Fanshop vielleicht doch unter fairen Bedingungen produziert und gehandelt würden, dazu stand eine Mehrheit. „Wir können doch auch einfach mal nervige Konsumenten sein“, mahnte Susanne Franke, „und die Marktmacht als Kunde ausspielen. Die Kurve hat schließlich viel mit dem Image zu tun.“

Gäste aus Nepal und Kenia im Wissenschaftspark (v.li.): Malcolm Bidali, ehemaliger migrantischer Arbeiter in Katar und Mitgründer von Migrant Defenders in Kenia, Binda Pandey vom nepalesischen Gewerkschaftsdachverband GEFONT, General Federation of Nepalese Trade Unions, Moderator Hubertus Koch, freier Journalist und Filmemacher, sowie Jeevan KC und Krishna Shrestha aus Nepal diskutieren bei einem Gesprächsabend „in zwei Halbzeiten“ unter dem Namen „Reclaim the Game! WM22 Katar: Foulspiel mit System“ über die Ausnutzung von Arbeitern bei den Bauarbeiten zur 22. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Damit bekam auch die Diskussionsrunde die Kurve in Richtung WM in Katar. Denn mit öffentlichem Druck auch von der vielköpfigen Basis lasse sich Stellung beziehen. Die Solidarität mit Arbeitsmigranten auf den Baustellen in Katar, denen Rechte zugestanden würden, ohne dass diese umgesetzt würden, war jedenfalls hier einhellig.

Und, wenn man jetzt mit den Schwarz-Gelben zusammen beim Boykott Haltung zeigen müsse, anschließend könne man sie ja wieder wie vorher „Sch...“ finden.

Bericht aus Katar In der Runde berichteten: Malcolm Bidali, ehemaliger migrantischer Arbeiter in Katar und Mitgründer von Migrant Defenders, Kenia. Jeevan KC, Arbeitsmigrant aus Nepal und Supervisor für Health, Safety and Environment auf den Baustellen in Katar. Binda Pandey, Abgeordnete im nepalesischen Parlament, war als Gewerkschaftlerin an den Verhandlungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) mit der katarischen Regierung zu Arbeitsrechtsreformen beteiligt. Krishna Shrestha, migrantischer Arbeiter aus Nepal, Mitbegründer des nepalesischen Migrant Workers Network und deren Vertreter in Katar. Auch wenn sich die Arbeitsbedingungen seit 2020 aufgrund der Organisation der Arbeiter vor Ort und Dank des internationalen Drucks ein wenig verbessert hätten, seien die Arbeiter auf den WM-Baustellen oft immer noch der Willkür ihrer Arbeitgeber ausgesetzt, so die einhellige Meinung der Gäste. Weitere Informationen und Materialien unter: www.rosalux.de/fairplay

