Kann man zu einem Menschen eine Verbindung aufbauen, Interesse wecken, sich angezogen fühlen, nur indem man seine Stimme hört? Sarah Polak hat den Test gemacht. Die 37-jährige Gelsenkirchenerin ist seit etwa eineinhalb Single und hat die etwas andere Art des Datings ausprobiert: Sie hat beim „ Podcast zum Verlieben “ mitgemacht.

Marie Mernke, Macherin des Podcasts, war selbst lange Single und ist heute Datingcoach. Sie betont: „Es gibt Statistiken darüber, dass sich nur ein ganz kleiner Prozentsatz der Paare auf den ersten Blick verliebt.“ Deshalb sei es schade, wenn Singles beispielsweise bei Dating-Apps wie Tinder nur anhand eines Bildes entschieden, ob sie einen Menschen kennenlernen wollen: „Da stehen sich viele selbst im Weg.“

Moderatorin führt ein Interview, nachher kann man den Singles schreiben

Aus diesem Gedanken heraus entstand die Idee zum Podcast: Warum nicht einen Menschen allein über seine Stimme und seine Geschichte „kennenlernen“? In dem Audio-Format führt Mernke Interviews mit Single-Frauen und -Männern . Dabei geht es um ganz alltägliche Themen: Wo arbeitet der Mensch? Was macht er gern in seiner Freizeit? Aber auch darum: Was sucht er in einem Partner? Wer Interesse hat, die Person hinter der Stimme kennenzulernen, kann Mernke anschließend eine Nachricht schreiben, die sie weiterleitet.

Als wir Sarah Polak treffen, kommt sie gerade vom Standesamt. Sie war bereits verheiratet, seit kurzem ist sie geschieden und hat nun ihren Mädchennamen wieder zurück. „Es hat einfach gepasst“, erzählt die medizinische Fachangestellte etwas bedauernd, aber mit einem Lächeln auf dem Gesicht. Mittlerweile sei sie offen für eine neue Beziehung – und suche einen Mann, der genauso offen und spontan ist wie sie.

Gelsenkirchenerin übe Dating-Apps: „Viele wollen nichts Ernstes“

Ihre Erfahrungen mit Online-Dating seien nach der Trennung von ihrem Ex-Mann eher negativ gewesen, berichtet die 37-Jährige: „Bei vielen merkt man schnell, dass sie nichts Ernstes wollen. In meinem Alter waren ja auch einige schon verheiratet und möchten sich jetzt noch einmal ausleben.“ Dabei finde sie es eigentlich toll, wenn sich Paare mit 18 Jahren kennenlernten und dann das ganze Leben lang zusammenblieben – so wie es eben früher gewesen sei. „Heute leben wir in einer Wegwerfgesellschaft“, beklagt sie.

Auch deshalb war Polak von Anfang an begeistert von der Idee, jemanden ohne jegliche Oberflächlichkeiten, nur über den Klang den Klang seiner Stimme kennenzulernen. „Ob sich jemand sympathisch anhört, macht wahnsinnig viel aus“, findet sie. Und so plauderte sie mit der Moderatorin über ihren Kleidungsstil, ihre Dating-Erfahrungen und darüber, was sie bei Männern überhaupt nicht leiden kann, nämlich: wenn sie das ganze Wochenende zocken.

Bisher noch keine Nachrichten – Hörerschaft ist eher weiblich

Ob es nicht ein seltsames Gefühl war, so offen über Privates zu sprechen – in einem Podcast, den jeder hören kann? Polak ist da entspannt: „Ich bin der Typ, der Leute an der Supermarktkasse anquatscht. Wenn ich im Theater sitze, tausche ich mit meinem Nachbarn meistens innerhalb von fünf Minuten die gesamte Lebensgeschichte aus.“

Der „Podcast zum Verlieben“ Den „Podcast zum Verlieben“ kann man Hören kann auf gängigen Streaming-Plattformen wie iTunes oder Spotify hören. Jeden Mittwoch gibt es zwei neue Folgen, in denen je ein Single-Mann und eine Single-Frau vorgestellt werden. Interessierte Hörer können sich dann mit einer Nachricht melden, die das Team an den Single-Gast weiterleitet. Ganz bewusst werden keine Bilder der Singles zur Verfügung gestellt, damit die Hörer einen unvoreingenommen ersten Eindruck erhalten.

Nachrichten hat sie seit ihrem Podcast-Auftritt am vergangenen Mittwoch indes bisher noch keine bekommen. Die Resonanz sei sehr unterschiedlich, sagt Podcast-Macherin Mernke: „Manche Teilnehmer bekommen 19, 14, 12 Zuschriften, manche nur eine.“ Sie räumt aber auch ein: „Unsere Hörerschaft ist zu großen Teilen weiblich, sodass die männlichen Kandidaten meist mehr Nachrichten erhalten.“

Gelsenkirchenerin ist bei der Partnersuche entspannt: „Was kommt, das kommt“

Enttäuscht ist Polak aber trotzdem nicht: „Ich fand das einfach eine tolle Idee und dachte: Mach doch einfach mit.“ Auf Anhieb die große Liebe zu treffen, habe sie gar nicht erwartet. An die Partnersuche gehe sie ganz entspannt heran: „Ich sage immer: Was kommt, das kommt.“