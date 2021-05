Das sind die bewegendsten Mordfälle der letzten 66 Jahre

Die WAZ-Serie „Tatort Gelsenkirchen“: Hier gibt es alle Folgen in der Übersicht.

Gelsenkirchen. Die Serie „Tatort Gelsenkirchen“ arbeitet spannende und bewegende Mordfälle der Gelsenkirchener Stadtgeschichte auf. Hier gibt es alle Folgen.

In der historischen WAZ-Serie „Tatort Gelsenkirchen“ arbeiten wir bewegende Mordfälle der vergangenen 66 Jahre noch einmal auf. Wie gingen die Ermittler damals vor? Welche Motive standen hinter den Taten? Wie erinnern sich Zeitzeugen an die Fälle, wie blicken Experten heute darauf? Als Recherchequelle diente unter anderem das große Archiv der WAZ Gelsenkirchen, das bis in die Vierzigerjahre zurückreicht.

Manche Fälle schockieren, andere machen wütend und sprachlos. Sie alle haben jedoch eines gemeinsam: Über die puren Geschehnisse hinaus offenbaren sie einen Blick in den Zeitgeist. Jeder einzelne Fall transportiert ein Stück historisches Gelsenkirchen. Und jeder lässt uns ein wenig in die Abgründe der menschlichen Psyche blicken.

Hier finden Sie alle Folgen der Serie:

1991 wird der elfjährige Aziz D. in Gelsenkirchen entführt. Obwohl seine Eltern 700.000 D-Mark zahlen, kommt für den Jungen jede Hilfe zu spät. Mehr dazu lesen Sie hier.

Jürgen Bartsch ist einer der berüchtigtsten deutschen Serienmörder. Das zweite Opfer der „Bestie von Langenberg" stammte aus Gelsenkirchen: Es war der 13-jährige Peter Fuchs.

Dass Kinder töten, passiert selten – aber es passiert. 1983 missbrauchten und ermordeten drei zehn-, elf- und zwölfjährige Jungen ein Mädchen. Mehr über das Schicksal von Canan D. erfahren Sie hier.

Gelsenkirchen im Jahr 1945: Als ein britischer Kampfpilot abstürzt, erweisen ihm NS-Schergen keine Gnade – sondern prügeln brutal auf ihn ein. Lesen Sie hier, was sich an jenem schicksalhaften Tag zugetragen hat.

Den Großteil aller Mordfälle kann die Polizei aufklären – aber nicht alle. Lesen Sie hier die Geschichte vierer Gelsenkirchener Frauenmorde, die bis heute ungelöst sind.

