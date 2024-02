Das sagt Late-Night-Legende Jimmy Kimmel über Gelsenkirchen

Los Angeles/Gelsenkirchen In den USA spricht man über Gelsenkirchen: Late-Night-Moderator Jimmy Kimmel erwähnte die Stadt – und verpasste Donald Trump einen Seitenhieb.

Das kennen wohl viele Gelsenkirchenerinnen und Gelsenkirchener: Wenn sie im Ausland gefragt werden, wo sie herkommen, ruft die Nennung des Namens der Stadt erst einmal Kopfschütteln hervor – sagt man dann aber „Schalke 04“, hellt sich die Miene des Gegenübers schlagartig auf. Jetzt gibt es noch einen anderen Weg, klarzumachen, wo man herkommt: „Da, wo Taylor Swift Konzerte gibt.“

Seit dieser Woche sind die Chancen gestiegen, dass man damit in den USA durchkommt: Der Name „Gelsenkirchen“ hat es jetzt sozusagen in den Olymp der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie geschafft. Genau gesagt zu Jimmy Kimmel. Wer den nicht kennt: Das ist ein äußerst erfolgreicher Fernsehmoderator, der seit mehr als 20 Jahren mit der Late-Night-Show „Jimmy Kimmel Live!“ im Sender ABC zu sehen ist, darüber hinaus hat der 56-Jährige auch schon mehrfach die Oscar-Verleihung moderiert und wird das auch in diesem Jahr wieder tun.

„Mr. Trump – wie groß ist Ihre Popularität in Gelsenkirchen, Deutschland?“

In der Mittwochsausgabe seiner Show nahm sich Kimmel einmal mehr den Ex- und möglicherweise Bald-wieder-Präsidenten Donald Trump vor und machte sich über ihn lustig. Die Sängerin Taylor Swift, so Kimmel, sei viel populärer als Trump, zu ihren Konzerten kämen deutlich mehr Menschen als zu dessen Wahlkampfveranstaltungen. „Leute zahlen Tausende von Dollars, um Taylor zu sehen“, so Kimmel, „und das nicht nur hier in Amerika. Mr. Trump, wie groß ist Ihre Popularität in Tokio, in Singapur – oder in Gelsenkirchen, Deutschland?“ Dort, so klärte der Moderator sein ahnungsloses Publikum auf, würde Taylor Swift drei Konzerte geben, in einem Fußballstadion mit 62.000 Plätzen. „Und das, obwohl noch nie jemand etwas von Gelsenkirchen, Deutschland gehört hat“, so Kimmel. „Es kann sein, dass es nicht einmal existiert!“

Taylor Swift gibt bekanntlich in diesem Sommer drei Konzerte in der Veltins-Arena, am 17., 18., und 19. Juli. Es ist anzunehmen, dass nach diesem Sommer deutlich mehr Menschen Gelsenkirchen kennen als zuvor, denn der Stadt steht ein Jahr mit ganz vielen Events bevor. Eine Woche nach Taylor Swift spielen die Brachial-Rocker von Rammstein ganze fünf Mal in der Arena (26., 27., 29., 30. und 31. Juli). Im Juni ist die Veltins-Arena Spielort der Fußball-Europameisterschaft: Drei Gruppenspiele und ein Achtelfinale finden dort statt (16., 20., 26., und 30. Juni). Bereits jetzt gehen die Hotel- und Zimmerpreise zu diesen Terminen durch die Decke.

