Das plant das Gelsenkirchener Aktionsbündnis zum 8. Mai

Gelsenkirchen. Gelsenkirchener Bündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung hat das Programm für die Aktionswoche zum Tag der Befreiung vorgestellt. Das ist geplant.

Zum Tag der Befreiung vom Faschismus (8. Mai) organisiert das Gelsenkirchener Aktionsbündnis gegen Rassismus und Ausgrenzung eine Aktionswoche. Sieben verschiedene Veranstaltungen hat das Bündnis geplant.

Den Auftakt zur Aktionswoche macht eine Fahrrad-Demonstration unter dem Motto „Widerstand in Gelsenkirchen gegen den Faschismus“ (Sonntag, 2. Mai). Sie beginnt um 11 Uhr in Buer und führt etwa drei Stunden lang zu verschiedenen Orten in Gelsenkirchen, die mit dem Widerstand gegen die Politik der Nationalsozialisten verbunden sind oder an sie erinnern – am 8. Mai 1945 endete der zweite Weltkrieg.

Gelsenkirchen: Zwei Podiumsdebatten und Stadtrundgänge gegen rechte Aktivitäten

Anschließend folgen Online-Podiumsdebatten zum Thema „Historische Verantwortung“ (Freitag, 7. Mai/18 bis 20 Uhr) und „Aktueller faschistischer Terror – von NSU, Tag X und Waffenfunden“ (Samstag, 8. Mai/18 bis 20 Uhr). An jenem Samstag ist zudem eine Geocaching-Suche für Jugendliche geplant.

Am darauffolgenden Sonntag (9. Mai) wird ein „Antifaschistischer Stadtrundgang“ zunächst in der Altstadt (11 Uhr) und anschließend in Buer (15 Uhr) angeboten. Mit einem Rundgang zum Thema „Zwangsarbeit in Gelsenkirchen am Beispiel Horst“ (Donnerstag, 13. Mai) endet die Aktionswoche.

Bündnis-Sprecher über Aktionswoche zum 8. Mai: „Wollen zurückschauen“

„Wir wollen sowohl zurückschauen, wie der Widerstand, die Verfolgung und auch das Kriegsende in Gelsenkirchen aussah“, erklärt Paul M. Erzkamp, der Sprecher des Bündnisses. Ebenso aber wollen sie diskutieren, „wie es sein kann, dass faschistische Gruppen wie der NSU in Deutschland noch immer morden könne“ oder mit Opfern sprechen.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen und zu den im Voraus erforderlichen Anmeldungen gibt es auf der Facebook-Seite des Bündnisses, das ein Zusammenschluss von Einzelpersonen und Vertretern von Organisationen, Initiativen und demokratischen Parteien gegen rechte und rassistische Aktivitäten ist: https://www.facebook.com/gagrua/