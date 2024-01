Gelsenkirchens Neujahrsbaby ist für die Mutter schon Kind 8

Das Neujahrsbaby des Jahres 2024 in Gelsenkirchen heißt Samir Tahir Hajolli. Darüber freuen sich Oberärztin Dr. Antje Rohde, Hebamme Barbara Stelmach, Mutter Dragana Tahir Jelic und Stationsleitung Susanne Brenke (v.l.).

Gelsenkirchen Ziemlich lange musste man in Gelsenkirchen auf die Geburt des ersten Babys 2024 warten. Für die Mutter war es fast schon Routine.

Das Neujahrsbaby des Jahres 2024 hat sich in Gelsenkirchen ein wenig Zeit gelassen: Erst um 19.27 Uhr am Neujahrstag erblickte Samir Tahir Hajolli das Licht der Welt, und zwar im Sankt Marien-Hospital in Gelsenkirchen-Buer.

Im Süden von Gelsenkirchen dauerte es noch länger bis zum ersten Baby 2024

Für Mutter Dragana Tahir Jelic war die Geburt schon ein wenig Routine: Der kleine Junge ist bereits das achte Kind der Familie. Bei der Geburt wog der erste Gelsenkirchener des neuen Jahres 2910 Gramm, bei einer Größe von 50 Zentimetern.

Wir taggen GElsen: Videos und Bilder aus Gelsenkirchen finden Sie auch auf unserem Instagram-Kanal GEtaggt. Oder besuchen Sie die WAZ Gelsenkirchen auf Facebook.

Gut zwei Stunden später kam südlich des Kanals das zweite Neujahrsbaby zur Welt: Im Marienhospital Gelsenkirchen wurde um 21.37 Uhr Chimaraobim Dominic Okolie geboren. Er wog bei seiner Geburt 3960 Gramm und war 55 Zentimeter schwer.

Täglich wissen, was in Gelsenkirchen passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gelsenkirchen-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gelsenkirchen