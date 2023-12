Das kostet der Glühwein auf Gelsenkirchens Weihnachtsmärkten

Was kostet der Glühwein in Gelsenkirchen-Altstadt und -Buer? Wir haben uns einmal umgeschaut.

Gelsenkirchen. Die Weihnachtsmärkte in Gelsenkirchen haben seit ein paar Tagen geöffnet – und natürlich gibt es Glühwein. Was kostet der Becher an den Ständen?

Für viele Menschen gehört er zum Weihnachtsmarkt wie die Bratwurst zum Fußball: der Becher Glühwein. Sein Duft vermischt sich mit gebrannten Mandeln zum unverkennbaren Weihnachtsmarkt-Aroma. Doch was muss man in Gelsenkirchen-Altstadt und -Buer für den Becher Glühwein auf den Tisch legen?

„Glühwein ist jährlich das am meisten verkaufte Getränk!“, bestätigt Karl Welte (22), einer von zwei Glühweinstandbetreibern auf dem Weihnachtsmarkt in der Gelsenkirchener City. Mit seinem Stand „Hüttenzauber Wunderbar“ ist er seit 2018 auf dem Heinrich-König-Platz vertreten. Bei ihm gibt es nicht nur roten und weißen Glühwein, sondern auch ausgefallenere Sorten wie „Heißer Schampus“ (weißer Glühwein mit Martini) oder „Glüh-Kokos“ (Glühwein mit Kokoslikör). Ein Glühwein kostet bei ihm 3,50 Euro – die „Seniorentasse“ (ab 66 Jahren) kostet 3 Euro.

Gelsenkirchener Rotarier bietet auch Glühwein an

Ebenfalls 3,50 Euro kostet der Glühwein bei Philipp Biermann. Außerdem findet man hier ein breites Bier-Angebot von Weihnachtsbier, über Bitburger vom Fass und Malzbier. Glühwein gibt es auch am Stand des Rotary-Clubs Gelsenkirchen. Die Clubmitglieder stehen hier selbst hinter der Theke und verkaufen ihren Glühwein für 3 Euro pro Becher – der Erlös ist für einen guten Zweck bestimmt.

In Buer fällt der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr etwa kleiner aus als gewohnt, auf Glühwein muss man in der City im Norden der Stadt natürlich nicht verzichten. Am Eingang der Hochstraße vom Goldbergplatz aus bieten gleich drei Stände Glühwein an: Der Standard-Glühwein (rot oder weiß) kostet hier ebenfalls 3,50 Euro.

Bei Botticelli in Buer bestellt man „Roten“ oder „Weißen“

In den vergangenen Jahren immer beliebter geworden ist es, sich auf einen Glühwein vor der Eisdiele Botticelli zu treffen. Kenner bestellen hier entweder „einen Roten“ oder „einen Weißen“: Den gibt es für jeweils 3,50 Euro, die Variante Rosé gibt es für 3,80 Euro. Ein paar Meter abseits der Hochstraße gelegen findet sich das Café Albring und Rüdel, an Abenden und Wochenende in der Adventszeit ebenfalls ein „Hotspot“ für Glühwein. Der Preis für den Becher Glühwein: ebenfalls 3,50 Euro. Genauso viel zahlt man am Glühweinstand vor dem Linden-Karree, hier ist die Auswahl an Getränken allerdings größer.

Der Weihnachtsmarkt in der Gelsenkirchener Innenstadt ist seit dem 24. November geöffnet. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Auch die „Lounge 1“ an der Blindestraße bietet Glühwein an: Die Varianten Rot und Rosé kosten 4 Euro, weißen Glühwein gibt es für 3,50 Euro. Von Donnerstag bis Sonntag hat der Stand des Rotary-Clubs Gelsenkirchen-Buer am Robinienhof geöffnet. Den Standard-Glühwein gibt es hier für 3 Euro, auch hier gehen die Erlöse an einen guten Zweck.

So sieht es in den Nachbarstädten aus

Doch wie ist die Lage in den anderen Ruhrgebietsstädten? Wer jetzt etwa über den Duisburger Weihnachtsmarkt schlendert, stellt fest: Nicht alle, aber die meisten Glühweinstände haben die Preise in diesem Jahr angehoben. Der Durchschnittspreis für einen Becher klassischen, roten Glühwein stieg rund um die Königstraße von 3,75 Euro im Vorjahr auf vier Euro – das zumindest geht aus dem „Glühweinpreisindex“ hervor, den das Unternehmen Activa Event-Management seit 2018 ermittelt. Die Studie weist Duisburg als teuerste Stadt im Ruhrgebiet aus, ist aber nur bedingt aussagekräftig.

Von 56 untersuchten Städten wurde nur für elf ein höherer Durchschnittspreis errechnet, darunter Düsseldorf (4,50 Euro). Essen, Bochum und Dortmund dagegen gehören mit einem Becherpreis von 3,50 Euro exklusive Pfand zu den günstigsten Weihnachtsmärkten in Deutschland, Oberhausen kommt auf 3,75 Euro.

