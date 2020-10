Das können Gelsenkirchens Schüler in den Herbstferien machen

Auf dem Bauspielplatz Horst an der Bottroperstrasse dreht sich in diesen Herbstferien alles um das Leben der Indianer.

Von Pflanzenkunde bis Ausflüge zum Freizeitpark: Schulkinder erwartet in den Jugendzentren und Bauspielplätzen ein abwechslungsreiches Ferienprogramm. Welche Angebote die Stadt macht - der Überblick.

Ein Lagerfeuer, Basteln von Traumfängern und eine Schnitzeljagd: Das Herbstferienprogramm auf dem Bauspielplatz Horst (Bottroper Straße 40b) steht ganz im Zeichen vom Leben der Indianer. Ein Umweltexperte erkundet gemeinsam mit den Kindern die Welt der Pflanzen. Das Ferienprogramm findet in der Zeit von 10 bis 16.30 Uhr statt. Anmeldung: 51 42 4.

Versunkener Schatz im Escape Room

Das Programm im Jugendzentrum Buerer Straße (Buerer Straße 86 in Horst, 51 61 65) richtet sich an Kinder im Alter bis zu 12 Jahren. Das Betreuungsteam hat verschiedene Kreativangebote und Überraschungsausflüge innerhalb von Gelsenkirchen vorbereitet. Das Programm läuft täglich von 9 bis 16 Uhr.

Im Erich Kästner-Haus (Frankampstraße 43 in Erle, 77 12 02) beschäftigen sich die Ferienkinder spielerisch mit Halloween und stellen Masken und Kürbislaternen her. Eine Herbstrallye sorgt am 13. Oktober für jede Menge Bewegung. Am 20. Oktober wird das Erich Kästner-Haus zum Escape Room und der versunkene Schatz wird von den Kindern gesucht. Täglicher Beginn um 8 Uhr, Ende um 16 Uhr.

Ausflüge zum Moviepark und Video-Podcast

Das Jugendzentrum Driburger Straße in Scholven-Bülse (39 80 80, täglich zwischen 9 und 16 Uhr) startet morgens mit einem gemeinsamen Frühstück. Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm mit Bastelangeboten, Bewegungsspielen und Ausflügen.

Das Jugendzentrum Kanzlerstraße, die Villa in Heßler, organisiert Ausflüge zum Wasserwerk in Haltern und zum Movie Park in Bottrop. Weiterhin beschäftigen sich die Kinder von 7.45 bis 16 Uhr mit dem Erstellen von Video–Podcasts zum Thema „Unsere Spielplätze“. Zum Abschluss gibt es eine Gruseldisco. Kontakt: 40 84 126.

Krönung des Kartoffelkönigs

Auf dem Bauspielplatz Ückendorf (Bochumer Straße 214, 21 373) dreht sich alles um das Thema Kartoffel. Wer die dickste Kartoffel mitbringt, wird Kartoffelkönigin oder Kartoffelkönig. Die Krönung wird ein großes Fest mit Thronbesteigung. Kartoffelreibeplätzchen werden von den Kindern am offenen Feuer gebacken. Eine Herbst-Kinderdisco rundet das Programm ab.

Im Jugendzentrum Nottkampstraße in Schaffrath (594585) haben die Betreuer Kreativangebote, eine Halloweenparty und Sportangebote für die Kinder vorbereitet. Ein Kinotag ist ebenfalls geplant. Täglicher Beginn um 8 Uhr, Ende um 16 Uhr.

Fotoprojekt in Bulmke-Hüllen

Ein Fotoprojekt wird im Jugendzentrum Tossehofan der Plutostraße 89 in Bulmke-Hüllen angeboten (87 33 55). Parallel dazu gibt es verschiedene Kreativangebote zu den Themen Herbst und Halloween. Spiel- und Sportaktivitäten runden das zweiwöchige Programm (täglich von 9.30 bis 15 Uhr) ab.