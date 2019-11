Das hatte die Schülerin zum Angriff behauptet

Die Schülerin hatte behauptet, sie sei am Donnerstag (14. November) am Wissenschaftspark in Gelsenkirchen (Munscheidstraße) von einem Mann angesprochen und mit einem Taschenmesser bedroht worden.

Dann soll er sie aufgefordert haben, mit ihm zu einem Parkplatz (am Lichthof) an der Virchowstraße zu gehen. Mit einer Spritze soll er dort dem Mädchen eine Substanz injiziert haben.

Bei Anwohnern hat die Schülerin dann geklingelt und um Hilfe gebeten. Einer fuhr sie dann ins nahe Marienhospital an der Virchowstraße in Ückendorf.