Das erste Storchennest von Gelsenkirchen steht bereit

Gelsenkirchen. Peter Prüsener hat mit seinen Töchtern in Resse eine Brutstätte für Störche gebaut. Nun wartet die Familie auf die Bewohner.

Es war schon eine kleine Sensation, als im Juni vergangenen Jahres im Stadtteilpark Hassel zwei Störche gesehen wurden. „Mitten in der Stadt habe ich sie noch nie gesehen. Ich würde sie als Gastvögel einstufen“, hatte der Gelsenkirchener Diplom-Biologe Michael Hamann, der vielfach auch als Gutachter tätig ist, damals geurteilt. Die gute Nachricht aber ist, die Tiere sind zwar umgezogen nach Resse, dem Stadtnorden aber sind sie treu geblieben.

Peter Prüsener, Garten- und Landschaftsbauer ist deshalb zur Tat geschritten. Mit seinen drei Töchtern hat er ein Storchennest gebaut. Ein sehr imposantes: Das eigentliche Nest hat einen Durchmesser von über anderthalb Metern und ist angebracht auf einem eigens dafür gekauften Telegrafenmast. In rund zwölf Metern Höhe ist es seit einigen Tagen weithin sichtbar – im besten Fall auch für die Störche.

Das Futterangebot in Resse ist gut für die Störche

Es ist das erste Storchennest der Stadt. „Ich habe erst mit einem Gärtnerkollegen gesprochen, der schon mal ein Nest für Störche gebaut hat. Dann habe ich Kontakt aufgenommen mit dem Umweltamt und auch mit Michael Hamann.“ Denn der Familienvater wollte wissen, ob überhaupt die Chance besteht, dass die Tiere das neue Heim auch annehmen. „Er sagte, man kann das versuchen.“

Das Futterangebot zumindest sei in Resse gut, sagt Peter Prüsener. In der Nähe sei ein Feuchtgebiet. „Da gibt es viele Kröten und Frösche.“ Und in seiner Schonung für Weihnachtsbäume auf dem eigenen Grund leben viele Mäuse. Die hole sich sonst der Reiher. „Das müsste passen.“ Ein ausgewachsener Storch braucht rund 16 Mäuse am Tag, um seinen Hunger zu stillen. Erwischt er die nicht, müssen es 500 bis 700 Regenwürmer sein.

Störche ziehen nur in bewährte Nester

Das Storchennest In rund zwölf Metern Höhe ist seit einigen Tagen weithin sichtbar. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Der Aufwand des Nestbaus in Resse also könnte sich lohnen. Zumal sich der Storchenfreund im Vorfeld gut informiert hat. Das erläutert er auf dem Hof am Beispiel des zweiten Nestes, das er gerade baut und das in Hassel aufgestellt werden soll. Dort ist eine runde Multiplexplatte aufgebockt. Ganz wichtig seien die Löcher darin, damit das Regenwasser ablaufen könne. Das eigentliche Nest hat Prüsener aus Reisig gebaut, das er hier und da mit weißer Farbe besprenkelt hat. „Das ist ganz wichtig. Das haben mir mehrere Experten erklärt. So denkt der Storch, da hat schon ein anderer drin gebrütet.“ Somit habe sich, mag der Storch denken, die Brutstätte offenbar bewährt und kann bezogen werden. „Dann bauen die Störche das Nest rund eine Woche lang weiter. Und im besten Fall brüten die Tiere dann darin.“

Jetzt heißt es Abwarten. „Die Hoffnung, dass die Störche noch dieses Jahr einziehen, habe ich nicht“, sagt Peter Prüsener. Das sei ein echter Glücksfall. Wahrscheinlicher sei es, so hätten es die Experten gesagt, dass die Tiere das Nest zunächst aus der Ferne beäugen und sich den Ort für das nächste Jahr merken. Und dennoch: Mehrfach am Tag schaut die Familie Prüsener nach, ob sich das große Wunder nicht doch ereignet. „Ich habe das Nest auch extra so aufgestellt, dass ich es von meinem Büro aus sehen kann. Und da habe ich auch immer das Fernglas griffbereit.“

