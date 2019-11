Das Element Luft wesenhaft und geradezu greifbar gemacht

Eine Spur von Gefahr, ein Ahnen des möglichen Verlustes und gleichzeitig ein Spiel mit dem Medium und damit mit dem Element ist den Arbeiten im Domizil des Bundes Gelsenkirchener Künstler gemeinsam. So ganz verschieden sind dagegen die Ausdrucksformen. Die Ausstellungs-Reihe zu den vier Elementen im Haus an der Bergmannstraße mündet in „Luft“.

Neun von ihnen haben sich diesmal zusammen getan , doch die Arbeiten hängen und stehen nicht nach Personen sortiert, was von vornherein deutlich macht, dass die Herangehensweise sehr unterschiedlich ist. Den Assoziationen ist jede Menge Raum gegeben, dem Thema damit viel Spiel.

Die Botschaft: Protest und Verlustangst

Kontraste bestimmen die Ausstellung an der Bergmannstraße. Foto: Ingo Otto / FFS

Monika Stolarczyk-Salehian gibt offen zu, dass sie am augenfälligsten Stück im Raum einfach nicht vorbeikam: eine grüne Luftmatratze in Blattform, gleich mit angeclipster Luftpumpe. Weich, organisch, Sauerstoff-Produktion, spürbar, das Thema wird greifbar. Ebenso folgt sie ihrer Vorliebe, dem Sechseck, hier allerdings eingepackt in Luftpolsterfolie, ein Protest der eigenen Art gegen Verpackung, gegen Kunststoffe, gegen Ressourcen-Vernichtung.

Der Protest zieht sich auch durch das Schaffen von Christel Zibert. Ihre Exponate zu „GE-Zeiten“ weisen auf die Veränderung des Klimas und die Bedrohung der Menschen hin. Gleich daneben die Figur des „Luftikus“ aus Fundstücken, der nicht merkt, dass die Säge den Ast, auf dem er unbeschwert sitzt, schon halb durchtrennt hat.

Luft wirbelt, schmeichelt, bewegt und deckt auf

Luft in der Wahrnehmung, der Erinnerung, der Assoziation gibt dem Thema seine Protestnote. Foto: Ingo Otto / FUNKE Foto Services

Schon als Fotos fallen Gerd Schneiders Werke auf, die das Thema wieder von einer anderen Seite angehen. Das raumhohe Bild einer geradezu majestätischen Windkraftanlage bekommt eine kritische Note durch die Federn auf dem Boden davor: „Vogelschlag“. Und gleich daneben versetzt der „Luftwirbel“ in einem transparenten Rohr weiße Brocken vor Wort-Teilen zum Begriff „Luft“.

„Luftwesen“ finden sich bei Cordula Stein und Christel Klarhöfer, aber nur dem, der sie sehen will, und sich

Gelsenkirchen Im Domizil Díe Ausstellung „Luft“ ist im Domizil des BGK, Bund Gelsenkirchener Künstler, an der Bergmannstraße 53 bis Samstag, 11. Januar, samstags von 14 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung zu sehen, 0209 31 969 45. Am „Licht an“-Wochenende ist auch hier Programm: Samstag, 30. November, 15 bis 16 Uhr, Dudelsackmusik mit Ruhrpiper Björn Frauendienst; Sonntag, 1. Dezember, ab 17 Uhr, Texte von und mit Dr. Verena Liebers, Klänge und Geräusche von Christian Hardick.

auf die Anspielungen der fließenden Formen und schmeichelnd-beruhigenden Farbtöne einlässt, „weil sie nur zu oft dem Auge verborgen bleiben“. „Dabei spüren wir die Luft“, erläutert Stein, „aber vielleicht sonst auch nichts mehr.“

Vernissage ist am Freitag, 22. November, um 19 Uhr, Bermannstraße 53. Sabine Leichner-Heuer, Vorsitzende des Künstlerbundes Gelsenkirchen, erläutert die Werke, Marianne und Matthias Geiger unterhalten musikalisch.